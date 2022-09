La magnífica puesta de sol en el puente Long Bien en el otoño de Hanoi. (Foto: Khoi Nguyen)

Hanoi (VNA)- El sitio alemán de noticias de viajes reisereporter.de ha incluido a Vietnam entre los 10 destinos turísticos más hermosos para descubrir para los alemanes, ya que el sombrío invierno está a punto de llamar a la puerta de Europa.Luisa Ziegler, escritora del sitio de noticias de viajes, clasificó a Vietnam en el noveno lugar de 10 países ideales para que los viajeros europeos hagan un viaje largo que debería durar de noviembre a marzo.El artículo se titula “Los diez destinos de viaje de larga distancia más bonitos para el invierno”.Según Luisa, Vietnam es un país con una rica cultura y paisajes impresionantes. El país del sudeste asiático se extiende a lo largo de 3000 kilómetros de costa, con una naturaleza diversa y rica y dos metrópolis vibrantes que pueden hacer las delicias de cualquier viajero exigente.“Puedes sumergirte en la animada vida de la ciudad en la zona urbana de Hanói o en la llamativa Ciudad Ho Chi Minh. Mientras tanto, Hoi An, la capital de las linternas en Vietnam , definitivamente también merece una visita”, escribió.También sugiere que los viajeros se desconecten con un viaje a través de los interminables arrozales verdes o a los parques nacionales selváticos del país. Los vacacionistas de playa encontrarán un animado paseo marítimo con modernos resorts de playa y elegantes boutiques en Nha Trang o naturaleza virgen en la isla de Phu Quoc para relajarse. En el extremo norte de la isla se encuentra la mística bahía de Ha Long. Aquí se alzan numerosas calizas y pequeños islotes, algunos de cientos de metros de altura.Según Luisa, el paso de Hai Van divide el clima de Vietnam en dos zonas, con el sur tropical y el norte subtropical, en las que, de noviembre a mayo, el clima es un poco frío y lluvioso, mientras que el sur es cálido todo el año.Hanói parece ser el mejor lugar para los viajeros que aman explorar la cultura o sumergirse en la vibrante vida diaria de los lugareños.Para muchos turistas internacionales, el casco antiguo de Hanói es un imán turístico, no solo por la riqueza de patrimonios, monumentos y sitios de reliquias, sino también por las características únicas de la vida cotidiana de sus residentes. Paseando por el lugar por la noche, los viajeros se adentrarán en otro mundo de la ciudad: no está tan concurrida como durante el día, pero sigue siendo animada, con restaurantes que abren hasta tarde.La diversidad de platos y direcciones para comer a altas horas de la noche contribuye a esta animada vida de Hanói. Entre ellos, la calle de comida Tong Duy Tan 24/7 es la más popular. Es la primera calle de comida de Hanói, que se inauguró a principios de la década de 2000. A lo largo de los 200 metros del camino, hay muchos puestos de comida y restaurantes que ofrecen cientos de platos populares locales.Otro patio de comidas al aire libre que se ha sumado al catálogo de restaurantes de la ciudad en los últimos años es la calle "occidental" Ta Hien en el casco antiguo de Hanói, hogar de los restaurantes, bares y clubes nocturnos más animados de la ciudad. Al ir aquí los fines de semana, los viajeros también tienen la oportunidad de sumergirse en fiestas de música en vivo con temas tradicionales y modernos.Reunámonos con lugareños y amigos para tomar cervezas y platos callejeros hasta la medianoche. ¡Entonces será una experiencia de viaje inolvidable de su vida!Además de Vietnam, el artículo también recomienda a los turistas alemanes visitar otros destinos de viaje para evitar el frío invierno que se avecina, incluidos Chile, Florida en los Estados Unidos, Cuba, Marruecos, México, Panamá, Sri Lanka, Tasmania en Australia y Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. VNA/PCV