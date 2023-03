Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, presidió hoy una reunión del Secretariado del Comité Central del PCV para considerar la aplicación de sanción disciplinaria contra tres funcionarios de las provincias de Bac Ninh y Hoa Binh.Se trata de Nguyen Xuan Thanh, miembro del PCV en la provincia de Bac Ninh, secretario del comité partidista y director del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente; exsecretario del Comité partidista y expresidente del Comité popular de la ciudad municipal de Tu Son; Nguyen Van Hai, exmiembro del PCV en la provincia de Bac Ninh, exsecretario del Comité partidista y exdirector del Departamento de Finanzas; y Ha Cong The, exmiembro del Comité partidista de la provincia de Hoa Binh, exsecretario del Comité partidista y expresidente del Comité Popular del distrito de Mai Chau.Xuan Thanh, Van Hai y Cong The se han degradado en ideología política, moral y estilo de vida; han violado las normas sobre lo que los militantes no deben hacer y la responsabilidad de ser ejemplo, las regulaciones del Partido y las leyes del Estado en la gestión y uso de tierra y bienes, provocando consecuencias muy graves e inquietudes en la sociedad, y afectando negativamente la reputación de la organización del partido y organismos de gestión estatal.Sobre la base de las normas del Partido, el Secretariado decidió expulsar de las filas partidistas a estos tres funcionarios./.