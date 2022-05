Durante el acto de izamiento de banderas (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La ceremonia de apertura de los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31) acontecerá solamente en horas y, hasta el momento, todos los preparativos han sido planificados de manera cuidadosa y detallada por Vietnam, país anfitrión del mayor acontecimiento regional.



Durante los últimos dos años, debido al impacto de la pandemia de la COVID-19, la preparación para los SEA Games 31 enfrentó varias dificultades, por lo que numerosos planes no pudieron implementarse a tiempo.



Sin embargo, con la determinación y orgullo de la nación, la atención y dirección estrecha del Partido y el Estado, los esfuerzos del Gobierno, Ministerios, departamentos y ramas y el apoyo del pueblo, las tareas preparativas para el evento deportivo alcanzaron el 100 por ciento del ritmo y requerimiento planteados.



Aunque la inauguración de los SEA Games 31 tendrá lugar en la noche del día 12 del presente mes en Hanoi, diversos deportes han comenzado y muchas medallas aparecieron en el medallero.



Este martes, los atletas en Kurash y balonmano playa trajeron a Vietnam un total de cinco medallas doradas y, con anterioridad, los clavadistas también aportaron a la delegación nacional distinciones en el primer día de competencias.



Por otro lado, el fútbol, llamado “deporte rey” en Vietnam, siempre crea inspiración y cohesión en los seguidores, en general, y el balompié, en particular.



En el primer partido de la selección nacional de sub-23 del país indochino, decenas de miles de fanáticos llegaron al estadio de Viet Tri en la provincia norteña de Phu Tho para dar ánimo al equipo, lo cual generó un ambiente muy apasionante no solo en esa instalación deportiva sino también en áreas públicas y principales vías de la localidad.

Mientras el estadio de Thien Truong, en la provincia norvietnamita de Nam Dinh, se estableció un nuevo récord en los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games) al contar con la presencia de unos 30 mil fanáticos en un partido de fútbol neutral.



* Estrechar la amistad

Al intervenir en el acto de izamiento de banderas de los países participantes en los SEA Games 31 organizado en el estadio de My Dinh en Hanoi, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam Hoang Dao Cuong subrayó que se trata de la segunda ocasión que el país indochino celebra el evento regional, lo cual significa un deber y una responsabilidad frente a la región.



Las 12 ciudades y provincias que acogen las competencias celebradas en el marco de los SEA Games 31 concentran las quintaesencias del deporte del Sudeste Asiático, remarcó.



El acto busca estimular el espíritu deportivo de los atletas y resaltar las identidades, la cultura y la imagen de la gente vietnamita.

Imagenes del partido entre Vietnam e Indonesia en el que Vietnam venció 3-0 (Fuente: VNA)

Los SEA Games 31, con el lema "Por un Sudeste Asiático más fuerte", contará con 40 disciplinas, de las cuales 36 fueron aprobadas por el Comité Directivo Nacional para los Juegos Deportivos regionales, a saber: atletismo, deportes acuáticos, gimnasia, remo, kickboxing, esgrima, fútbol, bádminton, tenis, voleibol, baloncesto, ciclismo, Vovinam, pencak silat, golf, buceo, Muay, entre otros.

Más de 13 mil atletas, entrenadores y personal asociado, participarán en el evento deportivo; entre ellos, mil 341 son vietnamitas.

Se trata de la segunda ocasión que Vietnam organiza los SEA Games, luego de la edición de 2003./.