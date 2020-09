Hanoi, 24 sep (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Vu Duc Dam, quien también es jefe del Comité Directivo Nacional de Prevención y Lucha contra el COVID-19, presidió hoy una reunión para revisar la lucha contra la pandemia.

El viceprimer ministro de Vietnam Vu Duc Dam, preside la reunión (Foto: VNA)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los focos del rebrote de la pandemia se han controlado básicamente, pero el riesgo persiste, especialmente en las principales áreas urbanas y aquellas con alta densidad poblacional.



El jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la mencionada cartera, Dang Quang Tan, advirtió que en un futuro cercano, podrían descubrirse nuevas infecciones de focos anteriores o más casos importados, ya que se reanudarán varios vuelos internacionales.



En la cita, el Ministerio de Salud propuso intensificar la investigación, la producción y el suministro de la vacuna contra el coronavirus, así como el acceso a vacunas del mundo, dijo.



Los miembros del Comité evaluaron que los inmigrantes ilegales o personas que no siguen las medidas de prevención y control tienen un alto riesgo de propagar el virus en la comunidad.



Según los expertos, la lucha contra la pandemia se hará más dura a medida que se acerque el invierno. Además, los residentes no se han mantenido atentos ya que no se ha detectado ninguna infección local durante más de tres semanas.



En la reunión, el viceministro de Seguridad Pública, Nguyen Van Son, solicitó que se aclare la responsabilidad de las autoridades locales por la cuarentena, que, según dijo, sigue suelta en los hoteles y falta de supervisión.



El Comité solicitó a la cartera de Salud emitir una lista de normativas sobre acciones obligatorias de prevención para las unidades de nivel de base.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación debe exigir a las escuelas seguir esa lista para garantizar la seguridad, lo que aumenta la conciencia pública sobre el tema.



También se pidió a los hospitales que intensificaran el registro de chequeos médicos en línea.