El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Do Hung Viet en el evento (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Do Hung Viet asistió recientemente al noveno Diálogo Raisina en Nueva Delhi, donde destacó la cooperación multilateral por la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico.El Diálogo Raisina constituye el mayor foro geopolítico anual organizado por la Fundación para estudios de observadores y la Cancillería de la India . Este esfuerzo cuenta con el apoyo de una serie de instituciones, organizaciones e individuos comprometidos con la misión de la conferencia.El evento de este año, con el tema "Chaturanga: conflicto, lucha, cooperación, creación", se llevó a cabo los días 22 y 23 de febrero y reunió a dos mil 500 delegados, entre ellos muchos líderes, altos funcionarios, investigadores y académicos de más de 100 países dentro y fuera de la región.En una sesión titulada “Desecuritización del desarrollo: resiliencia en el Indo-Pacífico”, Hoang Viet señaló los actuales “puntos calientes” y conflictos en la región y el mundo, junto con desafíos de seguridad no convencionales, evolución compleja de la situación en el Mar del Este, la gravedad del cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales en la subregión del Mekong, que han planteado desafíos al desarrollo sostenible y a los esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad a largo plazo en la región.El contexto presenta un mensaje de que el Indo-Pacífico no es sólo un área de competencia estratégica entre superpotencias sino también un lugar donde los países luchan por la cooperación multilateral por la paz y la estabilidad, y se unen para resolver desafíos comunes, enfatizó.Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) están comprometidos a construir el mensaje mediante la creación de una red comunitaria integral y resiliente, donde cada país pueda crecer en paz, estabilidad y con desarrollo sostenible, al tiempo que promueve la importancia de la cooperación multilateral, el diálogo constructivo y prosperidad para todos, subrayó el funcionario.El Diálogo Raisina 2024 se centró además en las iniciativas del Grupo de los 20 (G20), donde la India ocupó la presidencia en 2023, y analizó los desafíos económicos y de seguridad en todo el mundo.Los participantes compartieron las opiniones sobre la importancia de la cooperación, el diálogo, la creación de confianza y el respeto por el derecho internacional y el multilateralismo, incluida la aceleración de la reforma de las Naciones Unidas.En el marco del diálogo, Vietnam mantuvo reuniones bilaterales con el secretario de Estado polaco, Władysław Teofil Bartoszewski; el viceministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeldt Kravik; el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefano Sannino; y el director general de la Oficina de Inteligencia Nacional de Australia, Andrew Shearer.En las reuniones se abordaron las relaciones bilaterales, así como temas regionales e internacionales de interés común./.