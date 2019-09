Hanoi (VNA) - El comercio electrónico en Vietnam está creciendo, pero muchas personas y empresas aprovechan las plataformas en línea para vender productos falsos y de baja calidad, perjudicando a los clientes y causando pérdidas en los ingresos fiscales.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Así lo informó Dam Thanh The, jefe de la Oficina Permanente del Comité Directivo Nacional para la prevención y lucha contra el fraude comercial y los productos falsificados, durante una conferencia efectuada recientemente en Hanoi.Thanh The reconoció que las autoridades no podían controlar el fraude en tales plataformas, ya que no había regulaciones sobre el sector del comercio electrónico. Además, el marco legal del país se quedó atrás del desarrollo de la tecnología y las sanciones no eran suficientemente rígidas para prevenir esas infracciones.Según los datos publicados por la firma alemana Statista, de investigación de mercado, en 2018 el valor del comercio electrónico de Vietnam alcanzó casi 2,27 mil millones de dólares, lo que ubicó al país indochino en la lista de los seis países con mayor desarrollo de ese sector.Las estadísticas compiladas por Nielsen Vietnam y el grupo Miniwatts Marketing mostraron que el 85 por ciento de la población vietnamita usa internet, cifra que coloca a esta nación en el lugar 13 entre los 20 países con mayor porcentaje de usuarios en el mundo.Los consumidores vietnamitas pasan un promedio de 7 horas al día en línea. El 90 por ciento de la población urbana y la mitad de la población rural usan teléfonos inteligentes.Según el Informe de Vietnam E-Business Index 2019, el crecimiento del negocio en línea en el período 2017-2019 promedió entre el 25 y 30 por ciento por año y se calcula que si Vietnam mantiene este crecimiento, en 2025 ocupará el tercer lugar en esta esfera en el Sudeste Asiático, después de Indonesia y Tailandia.De acuerdo con el Departamento General de Gestión del Mercado, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIT), las actividades del comercio electrónico habían experimentado un fuerte desarrollo tanto en valor como en volumen, atrayendo a muchas empresas e individuos.Sin embargo, el auge de ese tipo de negocios también alentó el comercio de bienes prohibidos y falsificados.Nguyen Thi Minh Huyen, subdirectora general de la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital del MIT, dijo que para proteger a los consumidores, esta cartea invitó a plataformas como Lazada, Tiki, Shopee, Sendo y Adayroi, a comprometerse con la lucha contra la falsificación y el contrabando de mercancías.Estas plataformas de comercio electrónico de marca tienen medidas para proteger a los consumidores. Sin embargo, la gestión de personas y empresas que operan en redes sociales es extremadamente difícil.Para las actividades de comercio electrónico transfronterizo, Vietnam tiene diferentes documentos legales, como las leyes de Transacciones de Comercio Electrónico, de Seguridad Cibernética, del Banco Estatal de Vietnam y de Administración Tributaria.Sin embargo, de acuerdo con Nguyen Cong Binh, subdirector de la Aduana de esta nación, los documentos legales que rigen esta actividad no son suficientes, lo que lleva a regulaciones laxas sobre el sector.Todos los bienes de importación y exportación, incluidos los de comercio tradicional o electrónico, están controlados por la aduana, precisó y agregó que en el negocio tradicional, las autoridades aduaneras administran todos los bienes, así como los registros y documentos relacionados con las ventas y compras.En cuanto al comercio electrónico, las transacciones se llevan a cabo en el ciberespacio, por lo que las oficinas de aduanas solo pueden gestionar bienes físicamente en las puertas fronterizas. El papeleo, las facturas y los documentos relacionados con los bienes no son manejables, reconoció.Según el funcionario, si se establece con carácter imperativo que todas las transacciones electrónicas tengan registros completos y facturas durante la importación y exportación, ello obstaculizará el desarrollo de la industria.Sin embargo, si no se controla estrictamente, será muy difícil prevenir el fraude, especialmente el fiscal, que causa pérdidas en ingresos del presupuesto estatal e impactos adversos en la producción nacional y las actividades comerciales, aseveró.El funcionario reafirmó que para administrar esta actividad, es importante controlar el origen de los bienes y combatir la fabricación de productos falsificados.-VNA