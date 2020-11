En la República de Udmurtia (Fuente:Wikivoyage)

En el discurso de apertura del evento celebrado la víspera, Alesander Brechalov resaltó el significado del 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia.Expresó su deseo de fomentar la cooperación con la nación indochina y, al mismo tiempo, mostró su esperanza en que este evento ayudará al fomentar el intercambio entre las empresas de ambas partes.Dio a conocer que este territorio elabora el 40 por ciento de los productos de calcio y el 20 por ciento de zinc para la industria nuclear del mundo. Además, fabrica el dos por ciento de los aviones no tripulados y produce el 90 por ciento de las armas de mano y el 50 por ciento de las palanquillas de acero de Rusia, según informó el periódico electrónico Nhan DanEn particular, Udmurtia es sede del grupo Kalashnikov, famoso por sus rifles AK, donde se produce alrededor del 20 por ciento de las armas del mundo. Udmurtia también ocupa el primer lugar en la Federación de Rusia en términos de producción de queso y el tercero de leche, enfatizó.Dijo que con un millón 861 mil 700 hectáreas de tierra cultivable, Udmurtia también se centra en atraer inversiones en el sector agrícola. En este sentido, presentó una lista de las principales empresas agrícolas de su país interesadas en exportar productos a Vietnam.Por su parte, Vu Ba Phu consideró el seminario como un avance para que Vietnam fomente la cooperación con la República de Udmurtia, en particular, y con Rusia, en general, en un contexto en que la pandemia sigue perjudicando a las actividades económicas globales.El funcionario se comprometió a impulsar la colaboración entre su entidad y la Oficina de Comercio de la Federación de Rusia en Vietnam para promover aún más los vínculos comerciales bilaterales.Entre tanto, el jefe de la Oficina de Comercio de Vietnam en la Federación Rusa, Duong Hoang Minh, destacó los avances de la cooperación binacional. Al informar que a pesar de los impactos negativos generados por el COVID-19, en los primeros nueve meses del año el comercio bilateral alcanzó los cuatro mil 100 millones de dólares, un aumento interanual del 8 por ciento.Según Hoang Minh, las exportaciones de Vietnam a Rusia alcanzaron dos mil 400 millones de dólares, un incremento del 4 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, y las ventas rusas al mercado vietnamita, mil 700 millones de dólares, una subida interanual del 14 por ciento.También informó que los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur firmaron recientemente la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo.A su vez, el representante en jefe de la Oficina de Comercio de Rusia en Hanoi, Viacheslav Kharinov, afirmó que la economía de Vietnam sigue creciendo a un fuerte ritmo, mientras las ventas de productos agrícolas rusos han registrado un aumento significativo.Dijo que la facturación comercial bidireccional podría alcanzar los seis mil millones de dólares para finales de 2020 y manifestó su deseo de que las empresas de Udmurtia aumenten el contacto con socios vietnamitas para acceder a este mercado potencial./.