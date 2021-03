El secretario general y jefe de la Oficina del Parlamento de Vietnam, Nguyen Hanh Phuc, interviene en la sesión parlamentaria (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Consejo Electoral Nacional de Vietnam se empeña en organizar las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN) de la XV legislatura y los miembros a los consejos populares de todos los niveles para el mandato 2021-2026, de acuerdo con las regulaciones y el tiempo trazado, manejando los problemas urgentes para garantizar el éxito del sufragio.



El secretario general y jefe de la Oficina del Parlamento de Vietnam, Nguyen Hanh Phuc, reiteró tal manifestación al informar sobre las labores al respecto durante una reunión del onceno periodo de sesiones de la AN de la XIV legislatura, efectuada hoy en esta capital.



El Consejo, establecido por la AN en el noveno periodo de sesiones de la XIV legislatura con 21 miembros, aprobó la Resolución sobre el número de unidades electorales, la lista de las mismas y la cantidad de diputados a votar en cada una.



Según Hanh Phuc, la preparación del personal para participar en las próximas votaciones se ha realizado con cuidado, en pos de asegurar el proceso de selección y presentación de los candidatos.



Las conferencias de consulta contribuyeron a balancear la composición de los diputados a la Asamblea Nacional y delegados en los consejos populares en todos los niveles, al prestar atención a la proporción de candidatos que son mujeres, jóvenes, personas fuera de las filas partidistas y de minorías étnicas, con altas calificaciones profesionales y que representan a todos los estratos sociales, destacó.

De momento ya se completó la nominación de los candidatos a las elecciones legislativas.

Hasta el viernes pasado, los comités del Frente de la Patria en todos los niveles completaron la segunda conferencia de consultas para hacer una lista preliminar de candidatos.

El número total de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional es de mil 84, incluidas 205 personas nominadas por las agencias, organizaciones y unidades centrales y 76 autonominados, para una relación de 2,17 candidatos por diputado electo.

De conformidad con las disposiciones de la Ley al respecto, el Consejo coordinará con otras agencias relevantes en la implementación de una serie de tareas como recopilar opiniones de los votantes sobre los candidatos en sus lugares de residencia y de trabajo; asignar a los nominados a la Asamblea Nacional en el nivel central a optar por la candidatura en las localidades; y organizar la tercera conferencia de consultas para seleccionar a los funcionarios calificados./.