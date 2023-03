Berlín (VNA) Un total de 43 agencias vietnamitas de viajes participan en la Feria Internacional de Turismo en Berlín , del 7 al 9 del mes en curso, para reconectar con el mercado, socios y excursionistas alemanes, en particular, e internacionales, en general.Con el mensaje "Vivir completamente", el stand de Vietnam, con características especiales, brinda a los visitantes productos y servicios turísticos atractivos con la tendencia del mercado en un nuevo contexto.Con imágenes de sitios icónicos como el Templo de la Literatura (Hanoi), el Chua Cau (Puente de la pagoda) de Hoi An (Quang Nam) y el Mercado de Ben Thanh (Ciudad de Ho Chi Minh), el espacio turístico vietnamita demuestra la disposición del país de dar la bienvenida a los turistas internacionales de regreso para explorar plenamente un Vietnam lleno de vitalidad con una naturaleza hermosa y única, playas soleadas y una rica cultura imbuida de identidad.Las experiencias inolvidables en cada región de Vietnam no solo satisfacen a los turistas sino que también retienen a los amigos internacionales.Se trata de una oportunidad para que el turismo vietnamita llegue al mundo y traiga el mundo a Vietnam, expresó el embajador de Vietnam en Alemania, Vu Quang Huy, quien afirmó que el año 2023 abrirá un nuevo capítulo para el desarrollo del turismo nacional.La Feria Internacional de Turismo de Berlín -uno de los mayores eventos turísticos mundiales- constituye un foro para que las agencias de viaje se reúnan, intercambien información y encuentren oportunidades de cooperación./.