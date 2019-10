Bernd Lange,presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ( INTA ), y Nguyen Thi Kim Ngan, titular del Parlamento vietnamita (Fuente: VNA)

Hanoi, 30 oct (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, expresó el deseo de su país de impulsar la cooperación integral con la Unión Europea (UE), en especial en economía y comercio.Al recibir hoy aquí a Bernd Lange , titular de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), Kim Ngan reafirmó, además, el compromiso de Hanoi de cumplir plenamente los compromisos en los tratados de Libre Comercio (EVFTA) y de Protección de Inversión (EVIPA) con la UE, incluidos los referentes al desarrollo sostenible.Tras reiterar la consideración por parte de su país al bloque comunitario como uno de los importantes socios de primera categoría, notificó que la firma y aprobación de diferentes documentos legales y el intercambio con alta frecuencia de delegaciones de alto nivel en la primera mitad del año evidencian la prioridad concedida por una parte a los lazos con la otra y crean una base sólida para los vínculos bilaterales.Al referirse al reajuste del Código de Trabajo, Kim Ngan remarcó que su país adoptó un itinerario para esa labor.Por otro lado, destacó que Hanoi ratificó las convenciones básicas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y añadió que en el período de sesiones en mayo pasado, la AN aprobó la participación en la 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.Mientras, al abordar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la presidente del Parlamento vietnamita corroboró la postura consecuente de su país de impulsar la explotación responsable y sostenible de los productos acuáticos.Informó también sobre los esfuerzos por combatir contra la IUU y por estimular el desarrollo sustentable de la pesca, y que Vietnam estableció una dirección nacional encargada de las tareas concernientes.El mismo día, Bernd Lange fue recibido por el jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Van Binh, quien resaltó el avance de los vínculos entre Hanoi y la UE en economía, comercio e inversión.Pormenorizó, por otra parte, que la UE es hoy el cuarto socio comercial de Vietnam con un valor el intercambio mercantil bilateral de 55,8 mil millones de dólares en 2018, 13 veces más que la cifra registrada en 2000 de 4,1 mil millones de dólares. Esa agrupación se sitúa en el quinto lugar en la lista de inversores de la nación indochina.Subrayó que la rúbrica del EVFTA y el EVIPA se considera un paso de avance importante en los lazos bilaterales y propuso al visitante contribuir al impulso de la aprobación de esos tratados por parte del Parlamento Europeo (PE).Durante su estancia en Hanoi, el europarlamentario sostuvo también un encuentro con el ministro anfitrión de Seguridad Pública, general To Lam, durante el cual, reafirmó la disposición del PE de ampliar la cooperación con la cartera vietnamita en los sectores de interés común.En tanto, To Lam valoró altamente las buenas relaciones entre el Ministerio de Seguridad Pública del país sudestasiático y los estados miembros de la UE, en especial en la lucha contra la delincuencia trasnacional, y abogó por intensificar los lazos en la garantía de ciberseguridad.Por otra parte, se refirió a la pronta aprobación por parte de la AN del EVFTA a mediados de 2020 y la participación de Hanoi en 16 tratados de libre comercio, actividades que, según dijo, evidencian la posición geopolítica importante de la nación sudesteasiática en la región y en el mundo./.