Hanoi (VNA) El Ministerio de Seguridad Pública continuará verificando, investigando y sancionando estrictamente a quienes difundan informaciones falsas e inexactas que causan confusión en la opinión pública y afecten negativamente la seguridad económica, financiera, monetaria y de inversión, afirmó hoy el teniente general To An Xo , jefe de Oficina y portavoz de esta Cartera.Según destacó el funcionario, el Ministerio de Seguridad Pública recomienda que la gente no crea, no escuche, no difunda información falsa y solo reciba información oficial de las autoridades competentes.Precisó que las decisiones de enjuiciar casos económicos en los últimos tiempos se deben a los actos ilegales de los imputados, sin criminalización de las relaciones económicas y civiles.Enfatizó que el manejo de las violaciones contribuye a que los mercados de valores, bonos corporativos, financieros y la banca operen de manera estable, sana, transparente, segura y sostenible, además de proteger los intereses, la legitimidad de los pobladores, inversores y empresarios.Sin embargo, indicó, aprovechando el manejo de varios casos por parte del Ministerio de Seguridad Pública, las fuerzas hostiles y los malos actores han publicado y difundido muchas noticias falsas relacionadas con la economía, las finanzas y la moneda, con el fin de confundir al público.Al responder las preguntas sobre un rumor de los últimos días de que el Ministerio de Seguridad Pública continuará manejando una serie de grandes corporaciones y empresas económicas, To An Xo confirmó que se trata de información falsa./.