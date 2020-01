El fallo del portero vietnamita favoreció a Corea del Norte para igualar el marcador en el minuto 26 (Fuente: VNA)

Bangkok, 16 ene (VNA)- La selección de fútbol sub 23 de Vietnam se despide hoy del Campeonato Asiático al colocarse en el cuarto lugar en la tabla D, tras perder 1-2 ante el rival norcoreano en la ronda final de la eliminatoria.En la primera mitad, el equipo de Vietnam anotó el primer gol del partido en el minuto 15 con el remate de Tien Linh.Sin embargo, el sub 23 de Corea del Norte logró igualar el marcador con un gol de tiro libre en el minuto 26, debido al fracaso el portero vietnamita en bloquear el balón, el cual golpeó el travesaño y rebotó en la red.En el segundo tiempo, los discípulos del entrenador sudcoreano Park Hang seo no lograron convertir cualquier disparo en gol.En tanto, el jugador vietnamita Bao Toan cometió una falta sobre Kim Kwang Hyok de Corea del Norte en el área penal, por lo que se pita un penalti a favor de Pionyang.Ri Chung-gyu aprovecha con éxito esa oportunidad para marcar el segundo gol en el minute 89 para Corea del Norte.El partido terminó con un marcador 2-1 a favor de Corea del Norte.En tanto, los Emiratos de Árabes Unidos y Jordania concluyeron su partido con el marcador 1-1, para ganar así cinco puntos cada uno. De esa manera, ambos últimos son dos representantes de la tabla D para los cuartos de final./.