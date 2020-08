El defensor Doan Van Hau celebra el gol anotado en la final (Fouente: VNA)

Hanoi, 17 ago (VNA)- El entrenador Park Hang Seo completó la lista de 48 jugadores para los Juegos Deportivos del Sudeste de Asia ( SEA GAMES 31 ) en 2021, en los cuales, la selección nacional de fútbol sub 22 de Vietnam defenderá su título del campeón Se trata del segundo entrenamiento para revisar y evaluar la capacidad de los jóvenes y para preparar el torneo que se celebrará en Vietnam en noviembre del próximo año.El preparador prestará atención esta vez a los nuevos convocados, en particular los jugadores con potencialidades como Dang Van Toi, Le Van Xuan, Tran Van Cong, Dang Van Lam, Nguyen Trong Long y Uong Ngoc Tien.Según previsiones, luego de cumplir las pruebas sanitarias contra la pandemia del COVID-19, Park Hang Seo y sus alumnos comenzarán a entrenar del 18 al 28 de agosto.La selección de fútbol masculino sub 22 se consagró por primera vez campeona en la edición 30 de los SEA GAMES, tras vencer a su similar de Indonesia con un marcador 3-0 en la final, gracias al doblete del defensor Do Van Hau y el gol del capitán Nguyen Hung Dung./.