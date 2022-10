Â

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea General de la mayor organización mundial, Abdulla Shahid (Fuente:VNA) (Fuente:VNA)

El momento de anunciar los resultados cuando Vietnam fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam merece un asiento en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, pues, desde su adhesión a la mayor organización mundial en septiembre de 1977, el país ha contribuido efectivamente a sus operaciones de construcción de paz, desarrollo y garantía de los derechos humanos, según un artículo recién publicado en Washington Times.De acuerdo con el texto, Vietnam ganó una gran confianza de la comunidad internacional al ser elegido dos veces miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en los mandatos 2008-2009 y 2020-2021, con la mayoría de votos a favor.Los miembros de la ONU reconocen el papel importante de Vietnam en la promoción de la lucha por la independencia nacional, la soberanía y la autodeterminación.En sus mandatos de miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CSNU), Vietnam se ha centrado en promover el multilateralismo y el respeto a la Carta de la ONU, el derecho internacional, la cooperación entre el CSNU y las organizaciones regionales, la restauración pos-conflicto y construcción de paz.Además, el país ha aportado activamente en el proceso de discusión y aprobación de muchas resoluciones y declaraciones importantes de la ONU sobre la cooperación para el desarrollo, el desarme militar, la lucha contra la proliferación de armas masivas y el terrorismo, y la garantía de los derechos humanos.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que Vietnam muestra compromisos fuertes de un país que siempre trabaja por fomentar la confianza y promover el diálogo, siendo un puente para buscar soluciones pacíficas a los conflictos en todo el mundo.Durante el mandato 2014-2016 en el CDH, Vietnam propuso y participó en numerosas iniciativas que recibieron el apoyo de la comunidad internacional, incluida la resolución sobre los impactos del cambio climático referente a los derechos infantiles, la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, la garantía de un entorno de trabajo seguro para los que trabajan en el mar, el fortalecimiento de la educación, la prevención del tráfico de mujeres y niñas.En particular, desde 2014, Vietnam, junto con Bangladesh y Filipinas, ha promovido las sesiones temáticas sobre la garantía de los derechos humanos de los grupos vulnerables en el contexto del cambio climático, y al mismo tiempo ha presentado proyectos de resolución anuales sobre el cambio climático y los derechos humanos.En junio pasado, el CDH de la ONU adoptó la Resolución 2022 sobre el cambio climático y los derechos humanos, copresidido por Vietnam, centrándose en los derechos alimentarios.Por su parte, el presidente del CDH, Federico Villegas, valoró el mensaje de la candidatura de Vietnam: “Respeto y comprensión - Diálogo y cooperación - Todos los derechos humanos para todos", afirmando que ese es el espíritu que deberían seguir los países al incorporarse al CDH.La comunidad internacional también se impresiona ante la participación activa de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Tras casi nueve años, el país indochino envió más de 500 oficiales a realizar tareas en las misiones de mantenimiento de la paz.El subsecretario general de la ONU encargado de las actividades de paz, Jean-Pierre Lacroix, agradeció a Vietnam por su apoyo fuerte y contribuciones activas para esas operaciones, y valoró altamente el profesionalismo, los esfuerzos y el sacrificio de los oficiales vietnam itas al realizar misiones en un entorno difícil.En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el ruso Grigory Trofimchuk, presidente del Consejo de expertos del Fondo de Investigación Científica Asia-Europa, elogió los esfuerzos notables de Vietnam en la coordinación con la comunidad internacional en las cuestiones del medio ambiente y lucha por los derechos humanos y su participación en las misiones humanitarias.Vietnam es un miembro confiable en la búsqueda de las soluciones para los problemas severos y difíciles, aseveró./.