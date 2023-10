La provincia de Tien Giang instó a controlar los buques que entran y salen de los puertos o estaciones fronterizas (Fuente:VNA)

Tien Giang, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la provincia survietnamita de Kien Giang ordenó a todos los niveles y ramas que superen las deficiencias según las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).El hecho pretende prevenir drásticamente la IUU en aras de poner fin a la situación de que algunos barcos pesqueros realizan la explotación ilegal en las aguas extranjeras.En concreto, urgió a gestionar estrictamente las flotas pesqueras, inspeccionar y revisar el número de las embarcaciones, incluido las que operan en zonas fuera de la provincia y las que no han instalado el sistema de seguimiento de buques (VMS).Además, instó a controlar los buques que entran y salen de los puertos o estaciones fronterizas y actualizar completamente los datos de los barcos en la base de datos de la pesca nacional (VNFishbase), así como manejar rigurosamente las actividades de explotación de las naves que no tienen condiciones necesarias, especialmente las relativas al VMS, entre otros aspectos.El vicepresidente del Comité Popular provincial Pham Van Trong informó que con el fin de prevenir y combatir proactivamente la pesca ilegal, Tien Giang perfeccionó el Comité Directivo de INDNR y firmó regulaciones de coordinación entre las provincias pertinentes en aras de monitorear y controlar los barcos locales que operan regularmente en otras localidades.Por otro lado, coordinó con los Comités Populares de distritos, municipios y ciudades para implementar las medidas contra la IUU de manera drástica y sincrónica, comunicó.Tien Giang se centró en divulgar la Ley de Pesca de 2017 y documentos normativos sobre la IUU en la provincia a través de numerosas formas que son adecuadas a la realidad de cada localidad, remarcó.En 2022 y los primeros ocho meses de 2023, Tien Giang no ha registrado ningún barco pesquero que viole aguas extranjeras, señaló.De acuerdo con Pham Van Trong, para promover los éxitos logrados en los próximos tiempos, Tien Giang fortalecerá las tareas de comunicación, divulgación y propaganda a todas las organizaciones e individuos involucrados en las actividades pesqueras para que comprendan claramente el alcance de las aguas vietnamitas, incluidas las superpuestas que aún no han sido delimitadas.A mediados de octubre, una delegación de la Comisión Europea visitará Vietnam para la cuarta inspección sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.Con los esfuerzos para superar las limitaciones durante los últimos seis años, Vietnam espera que esta sea una oportunidad para encaminarseal levantamiento de la tarjeta amarilla que la CE impuso a los productos pesqueros nacionales desde el 20 de octubre de 2017./.