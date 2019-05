Nueva York (VNA) - Vietnam tiene altas posibilidades de ser electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), reiteró el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión vietnamita ante la mayor organización multilateral, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

El embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas. (Fuente: VNA)

Más de 120 países se han comprometido por escrito a apoyar la candidatura de Hanoi, mientras que otras 40 naciones también afirmaron su compromiso, sin documento oficial, lo que representa más de dos tercios de los votos necesarios para que un país pueda integrar el Consejo, señaló el diplomático.La elección de los cinco Estados miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se desarrollará el 7 de junio próximo, en el marco de su 73 periodo de sesiones de la Asamblea General. Vietnam es la única nación candidata a la banca que le corresponde a Asia y el Pacífico en ese mecanismo.Según Dinh Quy, la elección del país indochino como miembro no permanente del Consejo demostrará que Hanoi es un “socio responsable y con capacidades” que trabaja por el interés mutuo de la región y del mundo.Si resulta electo para uno de los escaños de miembro no permanente del Consejo, Vietnam ocupará la presidencia de esa entidad en enero de 2020, según el orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados, indicó el embajador.Por lo tanto, dijo, es necesario consolidar el personal de la misión vietnamita ante la ONU, y el aparato diplomático en Hanoi, para garantizar una coordinación estrecha entre ambas partes.También se deben preparar los temas que abordará Vietnam, similares a las cuestiones de interés mundial, y correspondientes a las funciones del Consejo de Seguridad, destacó.El Consejo de Seguridad tiene en total 15 asientos, cinco de los cuales corresponden a los miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, los cuales tienen poder de veto.La mitad de los diez miembros restantes son elegidos y reemplazados cada año. Los actuales miembros no permanentes son Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Perú, Polonia, Sudáfrica, Indonesia, República Dominicana, Bélgica y Alemania.Vietnam jugó ese papel en el mandato 2008-2009. – VNA