Fuente: baodautu.vn

Hanoi (VNA) - El proyecto de desarrollo de la economía circular en Vietnam, aprobado en junio de 2022, tiene como objetivo crear avances en la recuperación económica y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, Vietnam enfrenta en la actualidad muchos desafíos en el desarrollo de la economía digital y circular.

Específicamente, según el economista Nguyen Bich Lam, exdirector de la Oficina General de Estadísticas, el primer obstáculo es la limitada conciencia de la comunidad sobre la economía circular, mientras el entorno legal e institucional para el desarrollo de este tipo de economía todavía resulta incompleto e inconsistente.

Actualmente, Vietnam no cuenta con un marco legal específico para la economía circular, y aún no ha emitido un conjunto de indicadores para evaluar y clasificar el nivel de desarrollo al respecto.



No solo eso, la infraestructura para la transformación digital aún es limitada.

Además, los recursos humanos representan un gran desafío para el desarrollo de la economía digital y circular. Solo el 12,5 por ciento de los trabajadores tiene títulos universitarios o superiores, mientras que el 72,5 por ciento queda sin calificación profesional y técnica.

Huerto de melón orgánico utilizando vermicompost en Ninh Son, provincia de Ninh Thuan (Fuente: VNA)

Las empresas nacionales, por su parte, enfrentan la feroz competencia de las empresas extranjeras de tecnología digital. Mientras tanto, la competitividad de las empresas nacionales se ve limitada por su pequeña escala, falta de capital y bajo nivel tecnológico.

A criterio de muchos economistas, la implementación de la economía digital y circular creará grandes oportunidades para un desarrollo rápido y sostenible, y ayudará a lograr objetivos socioeconómicos y ambientales y responder al cambio climático, que se está volviendo cada vez más complejo e impredecible.

Según Bich Lam, la economía digital y circular se convertirá en un motor de la economía global.

Con el fin de impulsar la economía digital y circular en medio de muchos desafíos, el Gobierno instruyó a los ministerios, sectores y localidades a desplegar una serie de soluciones, incluida la mejora de las instituciones y corredores legales al respecto.

“Las instituciones deben crear un entorno regulatorio ajustado de manera flexible para fomentar y aceptar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos", enfatizó el experto./.

