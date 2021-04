Beijing (VNA)- Vietnam y China realizaron hoy en la ciudad de Dongxing, provincia china de Guangxi, el VII Diálogo estratégico de Defensa a nivel de viceministro.El coronel general Hoang Xuan Chien, viceministro de Defensa de Vietnam, y el teniente general Shao Yuanming, subjefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de la Comisión Militar Central de China, copresidieron el evento.En la reunión, ambas partes saludaron el hecho de que la cooperación en defensa entre Vietnam y China en los últimos años se ha ampliado constantemente y ha diversificado formas de colaboración, centrándose en los campos como intercambio de delegaciones a todos los niveles, formación, medicina militar y mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.Las dos partes también han intensificado el intercambio de experiencias en el trabajo del Partido y el trabajo político en el ejército, así como la cooperación entre las fuerzas fronterizas en la gestión y protección fronteriza, lucha contra los crímenes, mantenimiento de la seguridad y el orden en el área limítrofe.Sobre los asuntos en el mar, el viceministro Hoang Xuan Chien señaló que el Mar del Este es la ruta marítima arterial del mundo, que no solo tiene un valor estratégico en términos económicos, comerciales y de defensa-seguridad, sino también lleva un significado geopolítico.Por lo tanto, enfatizó, los países concernientes deben cooperar activamente y mantener la paz y la estabilidad para lograr los intereses comunes.La posición constante de Vietnam es resolver las disputas en el mar a través de medios pacíficos, en el espíritu de la percepción común que han alcanzado los dirigentes de los dos países, y respetar los derechos e intereses legítimos de cada uno, sobre la base del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ( UNCLOS ) de 1982, dijo.Hizo hincapié en la necesidad de implementar plena y efectivamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), desarrollar un Código de Conducta práctico y efectivo al respecto (COC), controlar bien los desacuerdos en el mar, no complicar la situación, no actuar con fuerza ni amenazar con usarla.En cuanto a la orientación de cooperación en el futuro, ambas partes acordaron continuar la implementación efectiva de los campos de colaboración conforme a los acuerdos firmados, especialmente la Declaración de visión común sobre cooperación en defensa hasta 2025 entre el Ministerio de Defensa de los dos países.Se comprometieron a cooperar estrechamente en la gestión y el control de la inmigración y el cruce ilegal de fronteras, en la lucha contra la delincuencia y en el mantenimiento de la seguridad y el orden en la zona fronteriza. /.