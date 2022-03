Hanoi (VNA)- La Agencia surcoreana de Promoción de Inversiones y Comercio (KOTRA) en Hanoi organiza la Semana del comercio en línea, como parte de las actividades para celebrar el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Corea del Sur Tran Thi Hai Yen, jefa de la Oficina de KOTRA en Hanoi, informó que la Semana se desarrolla del 21 al 25 de marzo con la participación de 58 fabricantes y proveedores de bienes de renombre de cuatro ciudades y provincias surcoreanas: Daegu, Jeonju, Incheon y Gyeongbuk.Se introducen productos de alta calidad de empresas surcoreanas que incluyen alimentos y bebidas, alimentos funcionales, cosméticos y equipos de belleza, productos para la madre y el bebé y artículos para el hogar.En particular, hasta ahora, se han registrado 76 empresas vietnamitas para trabajar en línea con proveedores surcoreanos a través de 200 negociaciones en este evento.Los contenidos del evento se centran en el transporte de muestras de productos de Corea del Sur Vietnam para su análisis, los requisitos para la certificación de calidad estándar surcoreana e internacional, y las condiciones para ser distribuidor.En particular, se han propuesto y acordado métodos de apoyo de Corea del Sur a través de precios de productos preferenciales y tarifas de transporte durante el difícil período debido a la pandemia.Según los expertos, Vietnam sigue siendo un mercado potencial para los exportadores surcoreanos. En particular, Vietnam ha implementado gradualmente una hoja de ruta para reducir los impuestos a la importación de ese país en virtud del Tratado de Libre Comercio bilateral con procedimientos administrativos convenientes.Además, la economía de Vietnam en los últimos años ha crecido con números positivos, la estabilidad política y el control de la epidemia por parte del gobierno son factores para que las empresas surcoreanas continúen dirigiendo sus inversiones al mercado vietnam ita./.