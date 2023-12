El general To Lam , ministro de Seguridad Pública de Vietnam, y el presidente del Senado egipcio y titular del Partido del Futuro de la Nación (NFP), Abdel-Wahab Abdel-Razek (Foto: VNA)

El Cairo (VNA)- Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por el general To Lam, miembro del Buró Político, secretario del Comité partidista del Ministerio de Seguridad Pública y titular de esta cartera, realizó una visita de trabajo a Egipto, del 2 al 5 de diciembre.



En Egipto, To Lam se reunió con el presidente del Senado egipcio y titular del Partido del Futuro de la Nación (NFP), Abdel-Wahab Abdel-Razek; mantuvo un encuentro con el secretario general del Partido Comunista Egipcio, Salah Adly Abdelhafiz, y el secretario general del Partido Socialista Árabe Egipcio, Ahmed Bahaa El Shafey.



También mantuvo una sesión de trabajo con el ministro del Interior egipcio, Mahmoud Tawfik, además de visitar la Embajada y la comunidad de vietnamitas en Egipto.



Durante las sesiones de trabajo, To Lam afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas conceden importancia a la amistad y cooperación tradicionales con Egipto y destacó el fructífero desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación bilateral en todos los campos durante los últimos 60 años.



Al apreciar el prestigio y la posición de Egipto en Medio Oriente y el Norte de África, el titular vietnamita también propuso direcciones y medidas específicas destinadas a profundizar aún más las relaciones bilaterales en el futuro.

Ambas partes acordaron continuar promoviendo los nexos, intensificar los intercambios de delegaciones en todos los niveles y mantener mecanismos de cooperación bilateral.

El general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, en un encuentro con funcionarios de la embajada de Vietnam en Egipto. (Foto: VNA)

Además, se comprometieron a organizar los preparativos para la sexta reunión del Comité Conjunto Vietnam-Egipto, trabajar por consolidar y mejorar la eficacia de las relaciones de amistad y cooperación entre el PCV y los partidos políticos egipcios, así como entre las organizaciones sociopolíticas de los dos países.



Abogaron por continuar coordinando estrecha y eficazmente su acción en los foros multilaterales internacionales, crear condiciones favorables para las actividades comerciales y buscar nuevas oportunidades de cooperación.

En cuanto a la cooperación especializada, las dos partes acordaron fortalecer su coordinación en la protección de la seguridad nacional, la prevención y la lucha contra el terrorismo y el crimen.

Se comprometen a garantizar la seguridad de las actividades de inversión, comercio y turismo de los dos países, así como simplificar los trámites de visas para ciudadanos de ambos países, entre otras medidas.

Durante el encuentro con la embajada y la comunidad de connacionales aquí, To Lam pidió a la Embajada continuar promoviendo el espíritu de la "diplomacia de bambú" de Vietnam, proponiendo medidas para reforzar la cooperación bilateral./.