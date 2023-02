El teniente general To An Xo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam , interviene en la conferencia de prensa. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las violaciones en los centros de registro de vehículos han expuesto un caso de corrupción organizada, causando graves pérdidas a la sociedad, reiteró el teniente general To An Xo , vocero del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.Al intervenir en la conferencia de prensa ordinaria del Gobierno la víspera en Hanoi, el funcionario resaltó que los Departamentos de Seguridad Pública de las localidades han examinado hasta la fecha 32 centros y procesado a 248 imputados por los cargos de "dar sobornos", "recibir sobornos", "intermediación de sobornos" y "falsificación en el trabajo".Las investigaciones muestran que algunos líderes del Departamento de Registro de Vietnam recibieron sobornos mensuales y trimestrales de varios centros de registro para ignorar errores en los expedientes de los propietarios de vehículos, o violaciones durante inspecciones y evaluaciones periódicas o inesperadas.Con respecto a los casos de vuelos de rescate y Viet A, que han despertado una gran preocupación pública, To An Xo dijo que el Ministerio se esfuerza por completar las investigaciones sobre ellos dentro del primer trimestre de este año.Hasta el momento, 104 acusados han sido procesados en relación con el escándalo de sobrecarga del kit de prueba de la COVID-19 en la empresa de Viet A, y la policía recuperó, embargó y congeló más de 72,6 millones de dólares en activos de las personas involucradas.Mientras tanto, otros 41 acusados han sido procesados por su participación en el caso de soborno en relación con la organización de los vuelos de repatriación de los ciudadanos vietnamitas durante la pandemia de la COVID-19./.