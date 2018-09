Hanoi(VNA)- La próxima visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a Hungría – la primera de un dirigente partidista a un país de Europa Oriental desde el periodo de transición– se espera abra nuevas expectativas a los nexos bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, recibió al primer ministro de Hungría, Orbán Viktor, durante su visita a Hanoi en septiembre de 2017 (Fuente: VNA)

Invitado por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, Phu Trong llegará mañana a ese país en un viaje que tiene como fin profundizar los vínculos de amistad bilaterales y elevar la cooperación con Budapest a nivel de asociación integral.Vietnam y Hungría establecieron las relaciones diplomáticas en febrero de 1950. Casi siete décadas después, los lazos de amistad tradicional y cooperación multifacética entre ambas naciones han dado pasos de desarrollo fuerte.La relación política alcanza alta confianza, mientras el intercambio de delegaciones de distintos niveles, sobre todo de alto nivel, se realiza de manera frecuente mediante todos los canales del Partido, Gobierno, Parlamento y localidades.Ambas partes coordinan efectivamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y la Reunión Asia-Europa. Budapest confirmó su apoyo a la candidatura de Hanoi a un escaño de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2020-2021.Hungría considera a Vietnam un socio más importante en el Sudeste Asiático. En 2017, el comercio bilateral superó por primera vez los 335 millones de dólares.Hasta abril de 2018, la nación europea contó con 17 proyectos vigentes en Vietnam con un capital registrado de 63 millones 560 mil dólares, y se ubicó en el puesto 57 entre los 126 países y territorios con inversión en este territorio.La cooperación bilateral se impulsa también en ámbitos de legislación, justicia, defensa-seguridad, salud, educación y formación.Sobre la colaboración entre las localidades, el distrito de Tay Ho, dependiente de la capital de Hanoi, estableció nexos de hermandad con el distrito 16 de Budapest, mientras las ciudades de Hoi An y Can Tho están vinculadas con las húngaras de Szentendre y Kaposvar, respectivamente. – VNA