Visitar paisajes pintorescos de Ha Nam

Ha Nam, Vietnam (VNA)- Situada a 60 kilómetros al sur de Hanoi, la provincia norteña de Ha Nam ofrece a los turistas hermosos paisajes naturales y muchas obras arquitectónicas, históricas, religiosas y culturales.



Enclavada en la cuna de la civilización arrocera del río Rojo, la provincia de Ha Nam es el lugar donde convergen las identidades culturales tradicionales de la región deltaica del norte. Con su entorno natural compuesto por terrenos semi-montañosos, esta localidad cuenta con una gran cantidad de sitios originales.

Para el turismo religioso, la zona turística de Tam Chuc, la pagoda Vong Tien, la pagoda Dia Tang Phi Lai y el templo Cuu Tinh son sitios imperdibles.



Ubicada en la aldea de Doi Ngang, distrito de Thanh Liem, la pagoda Vong Tien fue erigida hace unos 350 años. Nguyen Van Trac, encargado de la recepción de clientes de la pagoda dijo: “Antes, esta tierra plantaba muchos pinos con un diámetro de hasta 1,2 metros en donde reside el fénix. Además, la pagoda tiene su propia leyenda: la historia de las hadas que descienden del mundo celestial. Vong Tien significa el eco de las hadas”.



El templo Cuu Tinh, que se encuentra a orillas del río Day, en la ciudad de Phu Ly, contiene muchos valores culturales y espirituales originales. Este monumento, dedicado al culto de la Diosa Madre celestial Cuu Trung Thien, alberga regularmente interpretaciones de “chau van” y “hau dong” (cantos rituales de chamanismo) que atraen una gran cantidad de lugareños y turistas.



Erigido hace siglos en terreno sagrado, el templo Cuu Tinh tiene nueve pozos diseñados en forma de yin-yang. Todos los habitantes están interesados en preservar y mejorar su patrimonio cultural para presentarlo a los visitantes. Pham Ba Cuong, guardián del santuario informó: “Como administradores del lugar recibimos a los visitantes y les presentamos la historia del templo y los genios, pero también la cultura espiritual de la población de Ha Nam, en particular, y de Vietnam, en general”.



En los últimos años, la zona turística nacional de Tam Chuc se ha convertido en un destino famoso de Ha Nam. Allí se encuentra una de las pagodas más grandes del mundo, construida entre las montañas de piedra caliza y un enorme lago.



Además, Ha Nam cuenta con un centenar de festivales, seis de los cuales son regionales tales como el festival del templo Tran Thuong, organizado en el distrito Ly Nhan; el festival de los templos Lanh Giang y Doi, en el distrito de Duy Tien; el de Truc en Kim Bang, y la competencia de artes marciales de Lieu Doi, del distrito Thanh Liem.



Especialmente, el rito del comienzo de la labranza en el arrozal de Doi Son, en el distrito de Duy Tien, ha sido restablecido, mientras que el Festival del Templo Tran Thuong, en Ly Nhan, fue incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional.



Ha Nam también alberga una gran cantidad de montañas majestuosas, incluidas Doi y Diep, en Duy Tien; An Lao, en Binh Luc, y Non y Chanh Che, en Thanh Liem.



Phu Ly, que es la capital de la provincia de Ha Nam, se encuentra en el cruce de tres ríos: Day, Chau y Nhue. La cordillera occidental está llena de hermosos paisajes naturales: Ngu Dong Son, la cueva Luon, el estanque Dong, el pantano Ngu Nhac, la montaña de Jade, Bat Canh Tien y el paso Cong Troi, así como las grutas de Phuc Long, Kem Trong y Giong Lo.



La tierra de Ha Nam cuenta también con aldeas de artesanía milenarias para desarrollar su turismo. Además, las autoridades y poblaciones locales están decididas a preservar y realzar su tradición y los valores de su patrimonio cultural. VNA/VOV