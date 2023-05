La directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias , Vu Viet Trang, y el escritor Tran Duc Tien (Fuente:VNA)

En el acto. (Fotografía: VNA)

Hanoi (VNA) – El escritor Tran Duc Tien recibió hoy aquí el premio “El caballero grillo” en la ceremonia de entrega de los premios artísticos “ El Grillo ”, un evento anual dedicado a la infancia efectuado por el periódico The Thao & Van Hoa (Cultura & Deportes) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).Se trata de la primera vez después de una ausencia de dos años que la Junta Organizadora encuentra al ganador del máximo premio de “El Grillo”.Al intervenir en el evento, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que el Premio ha pasado por tres ediciones, contribuyendo a nutrir la vida espiritual de los niños y jóvenes talentos y estimular las creaciones artísticas que beneficien el desarrollo infantil.Este año, la Junta Organizadora recibió 121 inscripciones y 10 fueron seleccionadas para la ronda final.“El caballero grillo" honra al autor que tiene "excelente composición e interpretación artística - entretenimiento del año", y tiene una larga obra de composición y dedicación para niños a lo largo de sus carreras.Por lo tanto, la colección de obras para niños del escritor Tran Duc Tien, que incluye "A lo!... Cau day a?" (¡Hola! ¿Eres tú?) y otros 10 libros lo han hecho elegible para ese galardón.También se nombraron cuatro ganadores del premio “Aspiraciones del grillo”, incluida una colección de pinturas de Hoang Nhat Quang, de 11 años de edad, de la provincia de Lang Son, una larga historia de Lac An del Editorial Kim Dong y los borradores de largas historias de los escritores Moc An y Uong Trieu.En esta ocasión, se otorgaron dos premios especiales del jurado a las obras de Pham Anh Xuan y Doan Lu Thuy Phuong, de 10 años.Los premios se bautizan basándose en la clásica noveleta “Aventura de un grillo” del eminente autor vietnamita To Hoai, una obra que conquista el corazón de los niños nacionales, de generación en generación.Según lo programado, el periódico The Thao & Van Hoa (Cultura & Deportes) realizará la primera exposición individual del joven pintor Hoang Nhat Quang el día 8 de junio próximo en Ciudad Ho Chi Minh. Quang y su familia quieren contribuir al programa de caridad "Por la escuela de los niños" lanzado por el periódico, en caso de que se venda alguna de sus obras.El programa “Por la escuela de los niños”, que se lanzó el 14 de abril de 2022 con motivo del 40 aniversario de la primera publicación del periódico (21 de agosto), tiene como objetivo conectar a artistas, filántropos y el sector educativo en las comunidades locales para mejorar la infraestructura de las escuelas en zonas remotas y desfavorecidas. Hasta el momento, ha recaudado unos 26 mil dólares./.