Foto de ilustración. (Fotografía: hanoimoi.com.vn)

Hanoi (VNA)- El Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT) recibió recientemente cinco premios de oro, cuatro de plata y tres de bronce en Premios Mundiales de Tecnología de la Información 2022 ( IT World Awards 2022 ).Los productos que conquistaron el galardón de oro son el software de gestión de seguridad social (VNPT ASXH); la plataforma de pago (Payment Platform) integrada en muchos servicios públicos en línea; la solución de reuniones en línea “Made in Vietnam” VNPT Gomeet; el software de gestión empresarial One Business y el sistema de inscripción vnEdu Enrollment.Los premios de plata correspondieron al software de contrato electrónico VNPT eContract; la plataforma de pago Payment Platform; el software de gestión de clínicas y médicos de familia VNPT Home & Clinic y la aplicación de consulta médica en línea vnCare, según el periódico electrónico Nhan Dan.Los tres de bronce se los adjudicaron el perfil de gestión educativa vnEdu-ERMS; la solución de voz inteligente VNPT Smart Voice y la aplicación de reconocimiento facial vnFace.Este es el tercer año consecutivo que VNPT participa en IT World Awards y gana prestigiosos premios./.