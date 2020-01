Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- A partir del com o arroz glutinoso tierno se pueden hacer muchos platos, como tempuras, tortas, dulces y xoi com (cocido al vapor), que es una especialidad que todos deberían probar en el otoño.“Los ingredientes principales para hacer el xoi com son arroz verde y semillas de loto, que son productos sobresalientes de Hanoi en otoño”, explicó Le Thinh, una vendedora de ese platillo en la calle de Gia Ngu. Otros componentes son frijoles chinos y coco rallado.Generalmente se prefiere comprar el com en las aldeas de Vong y Me Tri, de Hanoi, las más conocidas en su elaboración.El plato no solo atrae a los consumidores por su sabor delicioso, sino también por su aspecto muy llamativo, creado por la combinación de diferentes colores: el verde del com, el amarillo de las semillas de loto y el blanco del coco.A diferencia de otros tipos de arroz glutinoso, que se preparan durante todo el año, el xoi com solo se puede disfrutar por un corto tiempo, cuando se llenan las calles hanoyenses de los colores del otoño. Y así, este plato también es un regalo especial de Hanoi para aquellos que están lejos y recuerdan la capital cada vez que llega esta estación./.