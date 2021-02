Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam registró un fuerte inicio de la digitalización en 2020 en todas las industrias y campos, hacia el proceso de un “Vietnam digital”.



El mundo se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19 el año pasado, sin embargo, la enfermedad también ha brindado una oportunidad especial para promover la transformación digital en Vietnam, evaluó el ministro de Información y Comunicaciones, Nguyen Manh Hung.

El ministro de Información y Comunicaciones de Vietnam, Nguyen Manh Hung (Fuente: Vietnam+)

De acuerdo con Hung, su cartera está determinada a convertir a Vietnam en una potencia en materia de ciberseguridad, con sus propios productos en la esfera.



Por tal motivo, la industria de información y comunicaciones debe aprovechar esta oportunidad para abrirse paso, levantarse y liderar la transformación digital nacional, añadió.



Innovación tecnológica “Make in Vietnam”



Enfatizó que con un abundante contingente de empresas tecnológicas, Vietnam posee condiciones que no tienen muchos países para construir y dominar un ecosistema de productos y servicios digitales, una condición para crear una “industria sin humo”, con altos valores intelectuales y crecimiento rápido y sostenible, que sirva de impulso para la modernización de la nación.



Especificó que las empresas vietnamitas sustituirán los contratos de tercerización por el desarrollo de sus propios productos tecnológicos. Se trata de un contenido del programa “Make in Vietnam”, centrado en la investigación y producción de dispositivos de 5G, internet de las cosas, teléfonos inteligentes y plataformas al servicio de la digitalización nacional.



Aseguró que la mencionada cartera seguirá liderando la transformación digital en todos los aspectos, para convertir a Vietnam en 2030 en un país digitalizado, estable, próspero y pionero en el desarrollo de las nuevas tecnologías.



Desde principios del año pasado, el Ministerio de Información y Comunicaciones ha construido muchos programas y planes en pos de promover unidades para avanzar hacia la transformación digital.



El lanzamiento del programa “Make in Vietnam” muestra la aspiración y el orgullo de Vietnam en general y de la comunidad de tecnología de la información en particular.



En el proceso de transformación digital, la ventaja de Vietnam es que existen grandes empresas de telecomunicaciones y tecnología de la información con amplia infraestructura a nivel nacional, especialmente con el desarrollo de redes 5G.



Las grandes corporaciones tecnológicas con fuertes recursos se enfocan en desarrollar la infraestructura y plataformas, mientras tanto, las pequeñas y medianas firmas conectan negocios e innovación.



Esta es una manera de crear un ecosistema de servicios y aplicaciones diverso y sostenible con la participación de muchos tipos diferentes de entidades.



De acuerdo con Ha The Phuong, subdirector general de la empresa CMC Cyber Security, compartió que la industria de tecnología de la información colaboró rápidamente con otras ramas para crear productos digitales, en pos de prevenir y combatir la epidemia de COVID-19, así como adaptarse a la nueva normalidad.



Desde aplicaciones como Ncov, Bluezone y CoMeet, hasta plataformas de aprendizaje en línea, telemedicina, plataformas de contabilidad a distancia, gestión de pequeñas y medianas empresas, entre otras, fueron desarrolladas rápida y ampliamente por firmas de tecnología nacionales.



Vietnam se encuentra entre los líderes mundiales en la creación de plataformas digitales durante el período de la enfermedad gracias a su completo dominio de la tecnología.



Además, el movimiento Make in Viet Nam ha alentado a las unidades de seguridad cibernética a desarrollar hasta el 90 por ciento del ecosistema de productos del país indochino en ese apartado.

A su vez, el viceprimer ministro Vu Duc Dam destacó que el 2020 fue un año repleto de dificultades imprevisibles, sin embargo, el país superó los grandes desafíos, lo que ha fomentado la confianza de la población en el Partido y el camino del desarrollo nacional.



Ese resultado se alcanzó gracias al liderazgo acertado del Partido Comunista, la administración del Estado y la participación de la comunidad empresarial y la población, especialmente el personal del sector de información y comunicación, enfatizó.



Exhortó a las empresas de la tecnología de la información a participar activamente en los programas lanzados de la cartera de Información y Comunicación, con el fin de servir mejor a los pobladores./.

VNA