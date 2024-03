Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio de primera instancia del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat , el banco comercial Saigon (SCB) y unidades involucradas.En consecuencia, Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue acusada por tres cargos de malversación de bienes; entrega de sobornos; y violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las instituciones de crédito.Además, 85 acusados (incluidos cinco buscados), entre ellos, exdirigentes y funcionarios del SCB , exfuncionarios del Banco Estatal, de la Inspección del Gobierno; de Auditoría Estatal, están procesados por la Fiscalía Suprema Popular por los delitos de malversación de bienes; aceptar sobornos; abuso de cargo y poder en el desempeño de funciones oficiales; falta de responsabilidad que provoca graves consecuencias; violar regulaciones sobre operaciones de instituciones de crédito, violaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la banca; violar las normas sobre préstamos en las operaciones de las instituciones de crédito; y abuso de confianza para apropiación indebida de bienes.Según la acusación de la Fiscalía Suprema Popular, Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron, del 9 de octubre de 2018 al 7 de octubre de 2022, de más de 12,6 mil millones de dólares del banco SCB.También, Truong My Lan será juzgada por dar sobornos al equipo de inspección del Banco Estatal para ocultar y encubrir sus violaciones y de SCB, creando las condiciones para que este banco sea reestructurado.Además, My Lan es víctima en otro caso relacionado con Nguyen Cao Tri, presidente del Consejo administrativo de las empresas de Van Lang y Capella, juzgado por abuso de confianza para apropiación indebida de bienes por tratar de apropiarse de unos 41 millones de dólares.De los 86 acusados procesados, 70 están detenidos, 11 en libertad bajo fianza y cinco prófugos (exdirigentes del SCB y sus filiales).Unos 200 abogados participan en la defensa de los acusados y en la protección de los derechos e intereses legítimos de las partes pertinentes. El tribunal también citó a más de dos mil 400 personas con derechos y obligaciones conexos.El juicio de primera instancia durará hasta el 29 de abril de 2024./.