El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Truong Hoa Binh en la reunión (Fuente: VNA)

En la cita, que contó también con la participación de representantes de ministerios, sectores y localidades relacionadas con el caso, Hoa Binh urgió a aplicar medidas de protección ciudadana que se correspondan con las leyes de Vietnam , Reino Unido y las normas internacionales.Informó que tras un intenso proceso de investigación, y con la estrecha coordinación en la comparación de las identidades personales, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la policía de Reino Unido confirmaron que las 39 víctimas encontradas muertas en un camión contenedor en el condado de Essex , al noreste de Londres, el 23 de octubre, son vietnamitas.Las víctimas son residentes de las localidades de Hai Phong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh y Thua Thien – Hue, precisó.Dio a conocer que tras ser informada por las autoridades británicas de la presencia de ciudadanos vietnamitas entre las víctimas, la cancillería de Vietnam declaró el 26 de octubre la disposición de adoptar medidas de protección ciudadana en caso necesario.A inicios de este mes, una delegación de Vietnam, encabezada por el vicecanciller To Anh Dung llegó al país europeo para coordinar la solución del caso, detalló.Mientras tanto, en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Popular de las localidades involucradas, estrecharon su coordinación en la verificación de casos reportados como desaparecidos en el extranjero por sus familias.Después de la confirmación de identidad de las víctimas, que son todos vietnamitas, la cancillería transmitió el pésame a sus familias y ofreció asistencias para acelerar su repatriación.Con anterioridad, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, transmitió sus profundas condolencias a los familiares de las 39 víctimas."Este es el dolor no solo de las familias de las víctimas, sino también de toda la comunidad, de cada vietnamita y de los pueblos del mundo", escribió el jefe de Gobierno en su mensaje.El Gobierno de Vietnam condena enérgicamente el tráfico humano y el transporte ilegal de personas al extranjero, y llama a los países en la región y del mundo a continuar fortaleciendo la cooperación, para tomar medidas drásticas contra ese tipo de delitos, y prevenir casos similares, subrayó.Destacó que el Gobierno vietnamita aprecia la estrecha coordinación de las autoridades del Reino Unido durante el proceso de manejo del caso, y también agradeció al pueblo británico, a los compatriotas en ese país europeo y al mundo por su solidaridad con las víctimas.Ordenó a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Pública, las agencias y las localidades concernientes que trabajen con la parte británica para tratar los asuntos relacionados.Pidió a los órganos partidistas, gubernamentales y de masas en todos los niveles, y a todo el pueblo alentar y ayudar a las familias de las víctimas, para que superen esta gran pérdida./.