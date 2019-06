Bangkok, 23 jun (VNA)- El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo encuentros con los homólogos de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, y de Singapur, Lee Hsien Loong, así como el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el marco de la 34 Cumbre de la ASEAN en Bangkok.

Los premieres vietnamita Nguyen Xuan Phuc y tailandés Prayut Chan-o-cha se reúnen en Bangkok. (Foto: VNA)

En la reunión entre Xuan Phuc y Prayuth Chan-ocha, ambas partes mostraron su regocijo por el buen desarrollo de las relaciones bilaterales y acordaron en la elaboración de un plan de acción para promover los nexos de Asociación Estratégica entre Vietnam y Tailandia.



Coincidieron en la coordinación de preparativos de la próxima cuarta Reunión de Gabinete Conjunto en Vietnam este año y reiteraron la determinación de elevar el intercambio comercial a 20 mil millones de dólares en 2020.

También destacaron la importancia de fortalecer la conectividad entre Vietnam y Tailandia, así como con otros países de la subregión del Mekong a través de proyectos para conectar carreteras y vías fluviales en aras del desarrollo del comercio, transporte, turismo e intercambio de personas en el área.

En el diálogo con Joko Widodo, ambos dirigentes reiteraron la disposición de robustecer los nexos de asociación estratégica e implementar los acuerdos sellados durante la visita de jefe del estado de Indonesia a Vietnam en septiembre pasado.

Tras abordar medidas destinadas al fomento del desarrollo comercial entre ambas naciones, los dos líderes enfatizaron la importancia de la cooperación marítima y acordaron coordinar la implementación efectiva de los contenidos relevantes en el Programa de Acción bilateral para el período 2018 - 2023, entre los cuales las negociaciones sobre la demarcación de la zona económica exclusiva entre Vietnam e Indonesia.

Xuan Phuc solicitó a Indonesia la solución adecuada de los problemas de la pesca y los pescadores de Vietnam en un espíritu de amistad y humanitarismo, de acuerdo con el derecho y las prácticas internacionales.

También analizaron asuntos regionales e internacionales de interés mutuo y acordaron fortalecer la coordinación en los foros multilaterales, especialmente entre la ASEAN y las Naciones Unidas, especialmente en 2020 cuando ambos países se encargarón el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.



Mientras tanto, en la reunión con Lee Hsien Loon, celebrada según la petición de la parte singapurense, el jefe del ganinete vietnamita expresó su insatisfecho por el anuncio de su par el 31 de mayo último relacionado con Vietnam y Camboya en el período 1979 – 1980.

Xuan Phuc afirmó que la historia ha demostrado que los juicios de Singapur sobre el papel de Vietnam en ese momento no eran correctos y la mención de estos prejuicios lastimó profundamente tanto a Vietnam como a Camboya, especialmente los familiares de cientos de miles de voluntarios vietnamitas, quienes han sacrificado su sangre para traer paz, para liberar al pueblo camboyano del cruel régimen genocidio de Pol Pot, al igual que en el difícil proceso de reconstrucción de ese país después.



Lee Hsien Loong explicó que Singapur no tenía la intención de lastimar a Vietnam, solo repitió un capítulo triste en la historia de Indochina para enfatizar que la paz, la estabilidad y la prosperidad de hoy no son naturales ni contextuales, por lo tanto en la actualidad, la ASEAN debe seguir manteniendo la solidaridad y mejorando la cooperación.

También destacó que Singapur otorga gran importancia a la amistad y la confianza con Vietnam, aprecia el papel y las importantes contribuciones de Hanoi en el mantenimiento de la paz, seguridad, estabilidad y desarrollo regional, así como en el proceso de construcción de una comunidad ASEAN fuerte y unida.

Ambas partes apreciaron el resultado de la reunión, la cual ayuda a entenderse mejor para poder promover la Asociación Estratégica Vietnam - Singapur en todos los campos.

Con el cargo de Vietnam como presidente de la ASEAN en 2020 y el miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período de 2020-2021, las dos partes acordaron fortalecer aún más los intercambios, consultas y coordinación en la solución de los problemas regionales e internacionales de interés mutuo, especialmente el mantenimiento de la solidaridad, el consenso y las opiniones de la ASEAN para la paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo.

Con respecto a la cuestión del Mar del Este, Xuan Phuc y los líderes de Tailandia, Indonesia y Singapur coincidieron en continuar fortaleciendo la cooperación marítima, coordinando para promover la plena implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Oriental (DOC) y pronto firmar un Código de Conducta en esta zona (COC).-VNA