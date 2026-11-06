Actualidad: Gobierno evalúa situación socioeconómica y define prioridades para los últimos meses de 2026

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 30 octubre al 5 de noviembre de 2026.
- Premier preside reunión ordinaria del Gobierno de octubre
- Asamblea Nacional continúa debatiendo importantes proyectos de ley
- Presidente de Asamblea Nacional de Laos realiza visita oficial a Vietnam
- Promueve Vietnam la gran unidad nacional mediante actividades culturales
- Vietnam alcanza en diez meses su mayor captación de IED desde 2009
- Vietnam recibe 19,5 millones de turistas extranjeros en primeros diez meses de 2026
VNA