Política

Actualidad: Gobierno evalúa situación socioeconómica y define prioridades para los últimos meses de 2026

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a octubre, en la que se evaluó la situación socioeconómica del país durante los diez primeros meses del año y se definieron las principales tareas para los dos últimos meses de 2026.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 30 octubre al 5 de noviembre de 2026.

  • Premier preside reunión ordinaria del Gobierno de octubre
  • Asamblea Nacional continúa debatiendo importantes proyectos de ley
  • Presidente de Asamblea Nacional de Laos realiza visita oficial a Vietnam
  • Promueve Vietnam la gran unidad nacional mediante actividades culturales
  • Vietnam alcanza en diez meses su mayor captación de IED desde 2009
  • Vietnam recibe 19,5 millones de turistas extranjeros en primeros diez meses de 2026
VNA
#Vietnam #Gobierno #Laos