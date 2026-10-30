Actualidad: Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 23 al 30 de octubre de 2026.

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