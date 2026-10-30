Política

Actualidad: Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica

Vietnam y Polonia acordaron elevar sus nexos a nivel de asociación estratégica, en el marco de la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tursk, a Vietnam.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 23 al 30 de octubre de 2026.

- Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica
- Vietnam y República Dominicana buscan fortalecer cooperación partidista
- Celebran en Vietnam el Foro Económico del Otoño
- Hanoi prevé remodelación del lago Hoan Kiem con inversión millonaria
- Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los destinos de moda para viajar en otoño de 2026

VNA
#Polonia #Vietnam #Foro Económico de Otoño de 2026

Integración internacional

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Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación. (Fuente: VNA)

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Las relaciones especiales entre Laos y Vietnam constituyen un símbolo brillante del espíritu de solidaridad internacional proletaria y un modelo excepcional de lealtad y pureza en los nexos internacionales, poco común en la historia, destacó Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación.

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El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, habla en el evento. Foto: VNA

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Vietnam reiteró su llamamiento a poner fin inmediata, total e incondicionalmente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, incluidas las medidas de alcance extraterritorial, durante el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado los días 27 y 28 de octubre en Nueva York.

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