Vietnam y Argelia buscan estrechar cooperación entre localidades y empresas

Argel (VNA) – El embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long, se reunió el 28 de octubre con el gobernador de Constantina, Kamel Eddine Kerbouche, para impulsar la cooperación bilateral, especialmente entre las localidades y el sector empresarial.



Asimismo, visitó la quinta edición de la Exposición Internacional de Agricultura, Procesamiento de Alimentos y Envasado (Agrest-Expo), donde mantuvo encuentros con autoridades y empresas locales.



Durante la reunión, el embajador Vu Duy Long destacó el sólido crecimiento de la economía vietnamita, cuyo Producto Interno Bruto aumentó un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que las exportaciones de mercancías alcanzaron los 434.300 millones de dólares.



Con motivo del 64.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Argelia, celebrado el 28 de octubre (1962-2026), el embajador señaló que el comercio bilateral alcanzó unos 310 millones de dólares en el primer semestre de este año.



Vietnam exporta a Argelia productos como café, anacardos, pimienta, productos del mar y sustancias químicas, mientras que importa dátiles, aceite de oliva y harina de trigo. Ambos países aspiran a elevar el intercambio comercial bilateral a 1.000 millones de dólares.



El embajador propuso que Constantina establezca una relación de hermanamiento con una localidad vietnamita que comparta afinidades y fortalezas en ámbitos como la historia, la cultura, la educación o la agricultura. También abogó por promover las visitas empresariales, estrechar los vínculos entre instituciones educativas y ampliar la cooperación en turismo y agricultura.



Asimismo, invitó a las autoridades, los representantes empresariales y los inversores de Constantina a visitar Vietnam para explorar oportunidades de cooperación e inversión.



Por su parte, Kerbouche afirmó que los vínculos entre ambos países se cimentan en sus respectivas luchas por la liberación nacional y destacó el profundo afecto que el pueblo argelino siente por Vietnam. Según señaló, esta amistad histórica constituye una sólida base para ampliar la cooperación bilateral.



Tras destacar la vasta extensión territorial de Argelia, sus abundantes recursos naturales, población joven y posición estratégica entre Europa y África, Kerbouche expuso el potencial económico de Constantina y expresó su respaldo al establecimiento de una relación de hermanamiento con una localidad vietnamita.



Asimismo, invitó a las empresas vietnamitas a invertir en Constantina y propuso que la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia trabaje directamente con la Cámara de Comercio e Industria de Constantina para establecer contactos con las empresas argelinas participantes en Agrest-Expo.



Tras la reunión, Vu Duy Long y su delegación visitaron el Complejo Cultural Ahmed Bey (Zenith), donde recorrieron los pabellones de exposición y se reunieron con las empresas participantes.



La edición de este año de Agrest-Expo reúne a más de 160 empresas argelinas y extranjeras y ofrece una plataforma para promover las inversiones y establecer alianzas económicas.



Celebrada en Constantina, uno de los principales centros económicos del este de Argelia, la feria presenta productos y equipos agrícolas, así como tecnologías y soluciones para el procesamiento y envasado de alimentos.



La muestra abarca sectores como el cultivo de cereales, la ganadería, la avicultura, la producción láctea y el cultivo de frutas. Por su parte, el área dedicada al procesamiento de alimentos exhibe productos locales, materias primas, maquinaria y tecnologías de producción, con el objetivo de facilitar la búsqueda de socios comerciales, la expansión de las actividades empresariales y la mejora de la eficiencia.



El programa incluye también encuentros sectoriales, conferencias y debates sobre el desarrollo de la producción, la calidad de los productos, las normas internacionales, la competitividad y la promoción de las exportaciones.



Además, Agrest-Expo ofrece a las empresas emergentes y a los jóvenes innovadores una oportunidad para presentar sus productos y servicios, incorporarse a las cadenas de suministro y establecer alianzas en los sectores agrícola y de procesamiento de alimentos./.

VNA