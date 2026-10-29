Foro Económico de Otoño 2026: convertir las oportunidades en motores de crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh, 29 oct (VNA) - La articulación de recursos, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional orientada a resultados son claves para que Vietnam aproveche las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología, las finanzas verdes y la transformación digital para impulsar el crecimiento y avanzar en las cadenas globales de valor, coincidieron expertos internacionales durante una sesión de diálogo la víspera en el marco del Foro Económico de Otoño 2026.



Conectar recursos para ampliar oportunidades



El embajador británico en Vietnam, Iain Grant Frew, señaló que la inteligencia artificial (IA), las energías limpias, la sanidad, la alta tecnología y los semiconductores son ámbitos con un gran potencial de cooperación. Para aprovecharlo, es necesario estrechar los vínculos entre los centros de investigación, las empresas y los inversores, así como promover la aplicación práctica y la comercialización de los resultados científicos.



El Fondo de Colaboración Científica Internacional del Reino Unido prevé destinar 60 millones de libras esterlinas a la región hasta 2030 y apoyar nueve proyectos en los que participa Vietnam, indicó.



Por su parte, el subsecretario de Estado para Ciencia y Tecnología Avanzadas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omran Sharaf, destacó que los países deben desarrollar de forma proactiva sus capacidades científicas y tecnológicas.



La cooperación en ámbitos como la IA, la tecnología cuántica, la genética y las energías alternativas debe tener en cuenta el contexto, las instituciones y las necesidades de cada parte, en lugar de limitarse a la transferencia de soluciones.



Según Alissa Raj, subdirectora regional para el Sudeste Asiático, Asia Oriental y Oceanía de la red C40 Cities, las tecnologías cartográficas, los sistemas de predicción meteorológica y los sensores pueden ayudar a las ciudades a mejorar la gestión del drenaje, prevenir inundaciones y adaptarse al cambio climático.



La colaboración de Róterdam con Ciudad Ho Chi Minh para desarrollar mapas de adaptación climática demuestra el valor de la cooperación internacional. Para ampliar los modelos eficaces, es necesario garantizar los recursos e incorporar los resultados de los proyectos piloto a los planes y presupuestos.



Talgat Amanbayev, director de Tecnología del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), indicó que Kazajistán ha propuesto a Vietnam utilizar un corredor de transporte a través de Asia Central para enviar mercancías a Europa en menos de 20 días.



Además de las conexiones ferroviarias, es necesario integrar los servicios bancarios, los seguros, la financiación de las cadenas de suministro y los procedimientos aduaneros. Las tecnologías financieras y los activos digitales pueden agilizar los pagos, mejorar la transparencia y facilitar el acceso al capital.



Fortalecer las bases para aprovechar el capital y la tecnología



Fazurin Jamaludin, representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Vietnam y Laos, señaló que el encarecimiento de la financiación, la creciente incertidumbre mundial y la competencia por los recursos con las grandes empresas tecnológicas, especialmente en el ámbito de la IA, plantean nuevos desafíos.



Ante esta situación, Vietnam necesita mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer las instituciones, elaborar un marco financiero viable a mediano plazo y mejorar la calidad y transparencia de los datos para reforzar la confianza de los inversores.



En materia de finanzas sostenibles, el embajador Iain Grant Frew propuso mejorar la compatibilidad del sistema vietnamita de clasificación de actividades verdes con los estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).



El Reino Unido colabora con organismos vietnamitas para impulsar el desarrollo de bonos verdes y la aplicación de estos estándares, agregó.



Por su parte, Weichuan Xu, representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC), destacó el papel de las instituciones de desarrollo en el impulso de instrumentos financieros sostenibles, la generación de confianza entre los inversores y la expansión de estas iniciativas.



Samia Alam, subsecretaria de Estado para Relaciones Económicas del Ministerio de Finanzas de Bangladesh, abogó por garantizar un acceso equitativo a los servicios digitales, una conectividad asequible y sistemas de pago electrónico seguros. Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar las competencias digitales de las pequeñas y medianas empresas, las mujeres emprendedoras y los trabajadores.



Los participantes coincidieron en que Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh deben combinar el fortalecimiento institucional, la transparencia de los datos, el desarrollo de infraestructuras, las finanzas verdes y la transformación digital con una cooperación internacional orientada a resultados. Este enfoque permitirá reforzar las capacidades nacionales y sentar las bases para un crecimiento sostenible./.

VNA