Economía

Resolución 57-NQ/TW: motor de la innovación para las pequeñas y medianas empresas

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 97% del total de las empresas vietnamitas, afrontan una creciente presión para transformarse a medida que disminuyen las ventajas competitivas basadas en la mano de obra barata y la explotación de recursos naturales.

Foto de ilustración. Foto: VNA
Foto de ilustración. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 97% del total de las empresas vietnamitas, afrontan una creciente presión para transformarse a medida que disminuyen las ventajas competitivas basadas en la mano de obra barata y la explotación de recursos naturales.

En este contexto, la innovación se ha convertido en un factor clave para mejorar su competitividad. La Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional establece el objetivo de que más del 40% de las empresas desarrollen actividades innovadoras, contribuyendo a definir una nueva orientación para el sector económico privado.

Según los expertos, muchas pymes siguen dependiendo de los modelos de subcontratación y de la mano de obra barata como principal ventaja competitiva. Sin embargo, ante la creciente presión para adoptar tecnologías en la región, este enfoque limita cada vez más su capacidad para integrarse profundamente en las cadenas de suministro.

La innovación no requiere necesariamente grandes inversiones, sino que puede comenzar con la reestructuración del modelo de negocio, la digitalización de la gestión de inventarios o la aplicación de códigos QR para rastrear el origen de los productos.

Pham Van Viet, presidente del Consejo de Administración de Viet Thang Jean (VitaJean), señaló que su empresa ha tenido que incorporar tecnologías de diseño 3D y corte por láser para reducir el tiempo de producción de algunas etapas de varias semanas a unas pocas horas. Esto permite optimizar los costes y responder a las rápidas modificaciones de los pedidos internacionales.

Gracias a sus estructuras organizativas más ágiles, las pymes cuentan con ventajas para tomar decisiones y ajustar sus estrategias con flexibilidad. Muchas optan por externalizar las actividades auxiliares y concentrar sus recursos en la investigación, el desarrollo y el diseño. Al mismo tiempo, recurren a la computación en la nube y la automatización para gestionar los riesgos y controlar los costes logísticos.

Nguyen Thi Lan Huong, representante de la empresa Viet Phuc, considera que la innovación no tiene por qué comenzar con costosas líneas de producción. La aplicación de sensores del Internet de las cosas (IoT) para controlar el consumo de agua de riego y garantizar la transparencia de los datos de trazabilidad puede ayudar a que los productos cumplan los requisitos técnicos del mercado europeo sin necesidad de ampliar la superficie de cultivo.

Pese a ello, el proceso de transformación sigue afrontando numerosos obstáculos, desde la escasez de competencias tecnológicas hasta la reticencia a asumir riesgos al experimentar con nuevas soluciones.

Según Do Phuoc Tong, presidente del Consejo de Miembros de Duy Khanh Mechanical, las empresas necesitan mecanismos adecuados de deducción fiscal para los gastos de investigación y desarrollo (I+D) que no generen resultados comerciales. Proteger a las empresas frente a los riesgos razonables inherentes a la investigación contribuiría a incentivar la inversión privada en tecnologías fundamentales.

Para alcanzar el objetivo de que más del 40% de las empresas realicen actividades de innovación, establecido en la Resolución 57-NQ/TW, no bastan los esfuerzos individuales de las pymes. Es necesario construir un ecosistema integral de apoyo que incluya incentivos fiscales transparentes, fondos flexibles de garantía crediticia y un marco jurídico adecuado a los riesgos tecnológicos. Estas medidas ayudarían a las empresas a reforzar su competitividad e integrarse más profundamente en las cadenas de valor mundiales./.

VNA
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