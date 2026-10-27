Foro Económico de Otoño 2026: Vietnam y ASEAN por afianzarse en cadenas de valor globales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) En el marco del Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026), organizado por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh en colaboración con el Foro Económico Mundial, se celebró hoy una sesión temática sobre el posicionamiento de Vietnam y la ASEAN en las cadenas de valor globales.



El encuentro abordó los principales desafíos y las soluciones para reforzar la resiliencia de la región y prepararla para los retos futuros.



Potencial y desafíos de la ASEAN



En su intervención, Nguyen Thuy Lam Tuyen, presidenta del Consejo de Administración y directora general de la multinacional ABB en Vietnam, destacó que la ASEAN gana atractivo gracias a su mercado de más de 680 millones de habitantes, la rápida urbanización y la creciente demanda de infraestructuras eléctricas y digitales.



Dijo que la región también está invirtiendo con fuerza en la industria manufacturera, la transformación digital y la automatización, con un crecimiento económico medio de alrededor del 5% anual.



Según la directiva, las ventajas de la ASEAN ya no se limitan a los bajos costes laborales, sino que incluyen también una mayor capacidad de producción avanzada y una abundante mano de obra joven. Las fortalezas particulares de cada país ofrecen una base favorable para desarrollar una red de producción integrada en la región, resaltó.



Por su parte, Sacha Dray, economista de la Unidad de Política Económica del Banco Mundial en Vietnam, señaló que la ASEAN es una región dinámica, con una economía valorada en unos cuatro billones de dólares.



Cada año recibe más del 15% de la inversión extranjera directa (IED) mundial, reiteró y señaló que su elevada apertura comercial, una fuerza laboral de más de 370 millones de personas y una amplia red de acuerdos de libre comercio refuerzan su atractivo para los inversores.



Sin embargo, Dray advirtió de que la integración económica entre los países miembros sigue siendo limitada. De los aproximadamente dos billones de dólares que suman las exportaciones anuales de la ASEAN, solo el 22% corresponde al comercio intrarregional, frente al 60% registrado en la Unión Europea (UE).



La dependencia de mercados externos, como Estados Unidos y la UE, aumenta la vulnerabilidad de la ASEAN ante las fluctuaciones económicas mundiales. A ello se suman las diferencias de ingresos y demanda entre los países miembros, así como el escaso desarrollo de las cadenas de valor regionales, que limitan los beneficios de la integración.



Por ello, consideró necesario estrechar los vínculos económicos entre los países, desarrollar cadenas de suministro regionales y aumentar la capacidad de generar valor dentro del propio mercado de la ASEAN.



En el sector maderero y forestal, Ngo Sy Hoai, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam, destacó las ventajas de la región en recursos forestales, materias primas y costes de producción. No obstante, señaló que los países de la ASEAN también compiten entre sí en los principales mercados de exportación.



Ante esta situación, propuso transformar la ASEAN de un centro de fabricación de muebles en un referente de innovación en la industria del mueble. Para ello, los países deben dejar de centrarse en la competencia individual y reforzar la cooperación, aprovechar sus fortalezas complementarias, impulsar el crecimiento verde y aumentar el valor añadido de sus productos.



Cooperación regional, clave para generar más valor



Los participantes también debatieron medidas para aumentar el valor que la ASEAN obtiene de las cadenas de valor globales, haciendo hincapié en la cooperación intrarregional y el aprovechamiento de las ventajas de cada país miembro.



Nguyen Thuy Lam Tuyen, de ABB en Vietnam, propuso impulsar la especialización complementaria, diversificar la producción y mejorar la conectividad regional, además de promover el intercambio de conocimientos, capacidades y tecnología. El objetivo es que la ASEAN no solo participe en las cadenas de suministro globales, sino que también contribuya a definir su evolución mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.



Desde la perspectiva de la gestión pública, Pham Quynh Mai, subdirectora del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, planteó desarrollar clústeres industriales transfronterizos que conecten empresas, universidades y centros de investigación de distintos países.



Dijo que esta cooperación se centraría en sectores como la electrónica, los semiconductores, la automoción y las energías limpias, con el fin de elevar la competitividad, atraer inversión extranjera, facilitar la transferencia tecnológica y ampliar el comercio intrarregional.



Entre tanto, Sacha Dray consideró necesario seguir reduciendo las barreras comerciales y ayudar a las empresas a mejorar sus capacidades para cumplir las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Asimismo, propuso fomentar la inversión transfronteriza, ampliar las actividades de promoción comercial dentro de la ASEAN y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro. También abogó por simplificar los procedimientos aduaneros, eliminar las barreras no arancelarias y armonizar las normas entre los países miembros.



Los participantes coincidieron en que Vietnam y los demás países de la ASEAN tienen potencial para ocupar posiciones de mayor valor en las cadenas de suministro globales. Para lograrlo, destacaron la importancia de reforzar la cooperación regional, aprovechar las capacidades tecnológicas y combinar las fortalezas de cada miembro, en lugar de limitarse a competir entre sí./.

VNA