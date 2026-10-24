Vietnam y Mozambique impulsan cooperación agrícola y comercial

Maputo (VNA)– La embajadora vietnamita en Mozambique, Tran Thi Thu Thin, sostuvo un encuentro con el director del Instituto del Anacardo de Mozambique (IAM), Jorge Vidigal Fole, para intercambiar las medidas destinadas a promover la cooperación bilateral en el sector del anacardo.



Durante una reunión celebrada el 23 de octubre en Maputo, la embajadora destacó la importancia de la industria del anacardo para la economía mozambiqueña, tanto por su contribución a los medios de subsistencia como por su papel en las exportaciones.



Asimismo, compartió la experiencia de Vietnam en el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento y la generación de mayor valor añadido en los productos derivados del anacardo.



Por su parte, Jorge Vidigal Fole informó de que Mozambique produjo alrededor de 200.000 toneladas de anacardos en 2025, de las cuales unas 40.000 toneladas fueron procesadas. Las exportaciones del sector alcanzaron los 121,6 millones de dólares, casi el triple que en 2024.



Expresó el deseo de ampliar la cooperación con Vietnam en el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos técnicos y la captación de inversiones para el procesamiento, con el objetivo de alcanzar una capacidad de procesamiento de aproximadamente 482.000 toneladas en 2034, de acuerdo con el Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor del Anacardo para el período 2025-2034.



Además del sector del anacardo, sugirió expandir la cooperación a los sectores del café y la macadamia mediante el intercambio de experiencias productivas, técnicas de cultivo y procesamiento, así como el fortalecimiento de los vínculos empresariales.



En la reunión, las dos partes coincidieron en promover una cooperación práctica y eficaz en el sector del anacardo, pasando del intercambio de materias primas sin procesar a actividades de mayor valor añadido, como la transferencia tecnológica, las inversiones en procesamiento y el fortalecimiento de la capacidad de las empresas para integrarse en las cadenas de valor mundiales.



Asimismo, destacaron la importancia de reforzar la coordinación entre el IAM y la Asociación Vietnamita del Anacardo (VINACAS) para intercambiar información y facilitar los contactos entre organismos, asociaciones y empresas. Esta colaboración podría extenderse gradualmente al café, la macadamia y otros sectores agrícolas con potencial.



Se espera que la cooperación contribuirá a promover el desarrollo sostenible de la agricultura mozambiqueña y a fortalecer las relaciones económicas y comerciales bilaterales./.

VNA