Vietnam acelera la puesta en marcha del Centro Financiero Internacional

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang presidió hoy en Hanoi la cuarta reunión del Consejo Ejecutivo del Centro Financiero Internacional, en la que instó a acelerar la puesta en marcha de sus operaciones de forma sustancial, segura y eficaz.



Durante la reunión, el subjefe de Gobierno reconoció los avances y esfuerzos realizados en el último período por los ministerios, organismos y las dos ciudades involucradas, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, especialmente por los órganos ejecutivos del Centro Financiero Internacional en ambas localidades.



Nguyen Van Thang pidió al Ministerio de Finanzas, al Banco Estatal de Vietnam y a las instituciones pertinentes reforzar la coordinación y cumplir estrictamente las directrices del Gobierno y del Consejo Ejecutivo, a fin de garantizar los plazos y la calidad de los trabajos, así como resolver de manera definitiva las tareas atrasadas, los asuntos pendientes y los obstáculos existentes.



El Ministerio de Finanzas, en coordinación con el Banco Estatal y los organismos competentes, deberá delimitar claramente las competencias y responsabilidades, y garantizar la eficacia de los mecanismos de inspección, control y supervisión para evitar duplicidades. También deberá poner en funcionamiento el organismo regulador antes de que se realicen transacciones sustanciales. El viceprimer ministro instó, además, a acelerar la creación de un centro de arbitraje y un tribunal especializado.



En cuanto a los nuevos productos financieros, señaló que se podrían estudiar instrumentos negociados en otros centros financieros internacionales, siempre que se ajusten a las condiciones de Vietnam y a su capacidad de gestión de riesgos. En la fase inicial, el Ministerio de Finanzas coordinará con las dos ciudades el diseño de determinados productos y operaciones piloto, vinculándolos con fondos de inversión, inversores y empresas que necesiten capital para evaluar su viabilidad práctica.



El viceprimer ministro subrayó la necesidad de actuar con iniciativa y flexibilidad, centrándose inicialmente en las operaciones para las que ya exista una oferta y una demanda de capital definidas, con prioridad para los productos destinados a movilizar y proporcionar financiación a medio y largo plazo.



Los órganos ejecutivos de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang deberán completar las condiciones necesarias durante octubre de 2026, intensificar la captación de miembros y procurar realizar las primeras transacciones en noviembre, con estricto cumplimiento de la legislación y las normas de seguridad financiera. Por su parte, los ministerios y organismos deberán resolver cuanto antes los obstáculos institucionales para evitar que los productos estén preparados, pero no puedan operar.



Según los informes presentados en la reunión, ambas ciudades ya han dispuesto el personal, los recursos presupuestarios, las sedes operativas y la infraestructura tecnológica necesarios. Paralelamente, han promovido inversiones en varios países. Como resultado, numerosas entidades bancarias, sociedades de valores, gestoras de activos e inversores han firmado memorandos de entendimiento y cartas de compromiso, además de presentar solicitudes para incorporarse al Centro Financiero Internacional./.

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