Vietnam promueve cooperación para desarrollar fábricas inteligentes en el sur del país

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La transformación digital y la aplicación de tecnologías avanzadas a la producción se han convertido en una necesidad para las empresas vietnamitas ante el avance de la Cuarta Revolución Industrial. El desarrollo de fábricas inteligentes permite elevar la productividad, mejorar la calidad y optimizar la gestión, además de facilitar una integración más profunda en las cadenas de suministro globales.



Así lo señalaron expertos y representantes empresariales en la conferencia de balance del Proyecto de Cooperación para el Desarrollo de Fábricas Inteligentes en el sur de Vietnam 2026, celebrada hoy por el Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh en coordinación con Samsung Electronics Vietnam.



Durante la cita, el experto de Samsung Lee Kyung Ha explicó que una fábrica inteligente requiere conectar los datos mediante un sistema operativo unificado que abarque todo el ciclo de producción y permita mejorar las instalaciones sobre la base de esa información.



Esto supone que las empresas pasen de los métodos tradicionales de gestión manual a un modelo de administración y operación basado en datos, con procesos estandarizados y optimizados, a fin de construir una plataforma digital que favorezca el desarrollo sostenible de la producción.



Sin embargo, la aplicación de estas soluciones debe adaptarse a las condiciones reales de cada empresa para obtener mejores resultados. El objetivo no es únicamente digitalizar las operaciones, sino también identificar deficiencias y eliminar cuellos de botella. De este modo, las herramientas digitales pueden contribuir a mejorar la gestión, la planificación, la producción, la calidad, la logística y el consumo energético, con resultados concretos para las empresas.



Entre los casos destacados figuran Cat Thai, dedicada a la producción y el comercio, y SMC Phu My, especializada en mecánica de precisión. Ambas han migrado sus operaciones a sistemas en tiempo real y aplicado datos a los procesos productivos para mejorar la calidad.



Por su parte, la empresa de mecánica de plásticos Viet Uc y el grupo de mecánica de alta tecnología SIBA han conseguido estabilizar sus nuevas fábricas mediante la incorporación de tecnologías digitales desde las primeras etapas de funcionamiento.



Le Hoang Trung, subdirector general de SIBA, señaló que la participación en el proyecto de 2026 permitió a la empresa evaluar el estado de sus instalaciones, conocer métodos avanzados de gestión y elaborar gradualmente una hoja de ruta para desarrollar una fábrica inteligente acorde con sus objetivos a largo plazo.



La compañía ha logrado avances iniciales en la mejora de las áreas de producción, la estandarización de los procedimientos de trabajo, la sensibilización sobre la calidad, la optimización de las operaciones logísticas y el fortalecimiento de la gestión de equipos.



Además, ha comenzado a digitalizar los datos de diseño mediante un sistema de gestión de datos de productos (PDM), supervisar el consumo energético y visualizar la información de producción. Estos avances no solo han permitido introducir mejoras concretas en la fábrica, sino que también han ayudado al personal a identificar las tareas pendientes, establecer prioridades y definir los siguientes pasos del proceso de transformación.



En un contexto de integración internacional cada vez más profunda y de creciente presión competitiva, el desarrollo sostenible de las empresas industriales exige reforzar sus capacidades internas, modernizar los modelos de producción mediante tecnologías inteligentes y estandarizar la gestión basada en datos. Estas medidas les permitirán incorporarse progresivamente a las cadenas de suministro globales y consolidar su posición en ellas.



No obstante, la transformación digital y el desarrollo de fábricas inteligentes plantean importantes desafíos y requieren recursos, tiempo y perseverancia. Cada empresa necesita un modelo propio, adaptado a sus circunstancias y capacidades reales, para optimizar los recursos destinados a su implementación.



Desde la perspectiva de la gestión pública, Ha Van Ut, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, destacó la importancia del proyecto de 2026. Según afirmó, sus resultados no se limitan a la instalación de programas informáticos o a la mejora de indicadores técnicos, sino que se reflejan, sobre todo, en un cambio profundo en la mentalidad de gestión.



Las empresas han pasado de tomar decisiones basadas en la experiencia a gestionar sus operaciones a partir de datos verificables. Al mismo tiempo, han profesionalizado y estandarizado sus procesos para responder gradualmente a los exigentes requisitos de las cadenas de suministro nacionales e internacionales.



Van Ut señaló que, durante los últimos meses, los expertos de Samsung han trabajado directamente en las instalaciones de cuatro empresas industriales de Ciudad Ho Chi Minh –SMC Phu My, Cat Thai, Viet Uc y SIBA– para diseñar una hoja de ruta adaptada a cada una.



También destacó la eficaz coordinación entre el Centro de Desarrollo de Industrias Auxiliares de Ciudad Ho Chi Minh y Samsung Electronics Vietnam, así como la experiencia del equipo de especialistas que ha apoyado a las empresas de la ciudad en la evaluación de su nivel de digitalización y la elaboración de planes personalizados para desarrollar fábricas inteligentes./.

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