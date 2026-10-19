Vietnam busca pasar de ser gran exportador a dominar sus cadenas de valor

Hanoi (VNA) - Vietnam es un importante proveedor mundial de productos agroforestales, pero aún necesita transformar sus ventajas productivas en el dominio de las cadenas de valor, donde siguen predominando actores externos en términos de valor añadido, tecnología, marcas, estándares, datos y toma de decisiones.

La madera, el café, el caucho, la pimienta y el arroz figuran entre los productos vietnamitas con presencia destacada en los mercados internacionales. Muchas empresas han pasado de exportar materias primas a invertir en procesamiento y desarrollar productos de mayor valor añadido. La capacidad productiva, la diversidad de productos, la ubicación geográfica y la red de acuerdos de libre comercio ofrecen al país condiciones favorables para consolidarse como socio estratégico de numerosos mercados.



Vietnam también participa en mecanismos internacionales y regionales relacionados con sus principales sectores, como la Organización Internacional del Café (ICO), la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Asociación de Países Productores de Caucho Natural (ANRPC).



Sin embargo, el sector maderero ilustra la brecha entre capacidad productiva y control de la cadena de valor. En 2025, las exportaciones vietnamitas de madera y productos derivados alcanzaron unos 17,2 mil millones de dólares, situando al país entre los cinco mayores exportadores mundiales, en primer lugar del Sudeste Asiático y segundo de Asia.



Pese a contar con una cadena de suministro relativamente completa y una elevada proporción de valor añadido en sus productos, el sector sigue concentrado en la fabricación por encargo (OEM). Según Nguyen Quoc Khanh, presidente de la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam (VIFOREST), el país aún tiene limitaciones en la fabricación basada en diseños propios (ODM) y en el desarrollo de marcas propias (OBM). La dependencia de los pedidos y diseños de socios extranjeros limita la capacidad de las empresas para determinar el valor final de sus productos.



Una situación similar se observa en el café. Vietnam es una potencia mundial en producción y exportación de robusta, pero, según Thai Nhu Hiep, vicepresidente de la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA), su fortaleza en volumen aún no se ha traducido en suficiente capacidad para influir en las condiciones del mercado internacional.



Para competir por calidad, el sector necesita un sistema integral de estándares que abarque los insumos, las zonas de cultivo, la trazabilidad, la transparencia de los datos y la producción sostenible. Los requisitos del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y del Reglamento europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR) deben convertirse no solo en obligaciones que cumplir, sino también en motores para desarrollar nuevas capacidades.



En el sector del caucho, Vietnam figura entre los principales productores y exportadores mundiales de caucho natural, pero sigue vendiendo principalmente materia prima. Nguyen Viet Tuong, exvicepresidente de la Asociación del Caucho de Vietnam, señaló que el sector debe pasar de vender materias primas a comercializar productos de mayor valor, apoyándose en la tecnología, los datos y los estándares.

Una fábrica del corporación de caucho Dau Tieng (Foto: VNA)

Para ello, propuso desarrollar un ecosistema que conecte a empresas procesadoras y comerciales, pequeños productores, institutos de investigación, centros educativos y entidades financieras. Las grandes empresas podrían liderar la investigación y el desarrollo tecnológico, además de cooperar con compañías de inversión extranjera directa (IED) para crear productos de caucho natural de mayor valor añadido. Los pequeños productores también necesitan apoyo para adoptar estándares de sostenibilidad, reducir emisiones y avanzar hacia una producción más ecológica y circular.



Los sectores de la madera, el café y el caucho comparten un mismo desafío: disponer de grandes volúmenes de producción permite acceder a los mercados mundiales, pero no garantiza poder de negociación. Este depende de la capacidad para dominar los eslabones que determinan el valor del producto, desde la tecnología y el diseño hasta las marcas, los estándares, los datos y la previsión de la demanda.



Nguyen Quoc Khanh consideró que la industria maderera debe adoptar una visión estratégica a cinco o diez años, en lugar de limitarse a reaccionar ante los aranceles y las fluctuaciones del mercado.



Por su parte, Le Anh Dung, director general de Vegetexco Vietnam, destacó el potencial de diversificación de la oferta agroalimentaria, especialmente en frutas y hortalizas, alimentos procesados y productos adaptados a las cambiantes demandas internacionales. Ampliar la gama de productos, los clientes y los mercados permitiría reducir la dependencia y mejorar la capacidad de respuesta ante las fluctuaciones comerciales.



No obstante, la diversificación es solo una parte de la solución. El objetivo es que los productos vietnamitas incorporen no solo ventajas de volumen y costes, sino también tecnología, estándares, marcas, datos y capacidad de innovación propios.



Cuando las empresas vietnamitas no solo cumplan los estándares internacionales, sino que también participen en su elaboración y dominen la tecnología, el diseño y las marcas, la fortaleza exportadora del país podrá traducirse en una mayor posición competitiva en los mercados mundiales./.