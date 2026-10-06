Café vietnamita: del aumento del volumen a la creación de mayor valor

Hanoi (VNA) - El aumento del volumen exportado y la caída de los precios internacionales han reducido el valor de las exportaciones de café de Vietnam, lo que evidencia que el crecimiento del sector depende cada vez más de mejorar la calidad, profundizar el procesamiento, construir marcas y elevar el valor añadido.



En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam exportó unos 1,4 millones de toneladas de café por 6,54 mil millones de dólares, un 15,4% más en volumen, pero un 7,3% menos en valor interanual. El precio medio de exportación fue de 4.537,3 dólares por tonelada, un 19,7% inferior al del mismo período de 2025.



Alemania, Italia y Japón siguieron siendo los principales mercados, con cuotas del 13,1%, 8,2% y 7,2%, respectivamente. Entre los 15 mayores destinos, China registró el mayor aumento del valor, del 63,7%, lo que refleja el potencial para ampliar este mercado y desarrollar productos de mayor valor en Asia.



Según Nguyen Nam Hai, presidente de la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA), la divergencia entre volumen y valor responde principalmente a la caída de los precios mundiales. Tras unos tres años de precios elevados, agricultores de numerosos países ampliaron las superficies cultivadas y la producción, aumentando la oferta mundial.



VICOFA prevé que las exportaciones de café en 2026 crezcan entre un 8% y un 10% respecto a 2025, cuando la nueva cosecha comience a llegar al mercado. Sin embargo, un mayor volumen no garantiza un incremento proporcional del valor si los precios del café verde siguen bajo presión.



Por ello, el sector debe pasar de priorizar el volumen a elevar el valor. En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de café procesado superaron mil millones de dólares, un 4,3% más. Aunque el procesamiento profundo utiliza actualmente sólo entre el 8% y el 10% de las materias primas, puede generar entre el 17% y el 18% del valor exportado, lo que muestra un amplio margen para aumentar el valor añadido.



Empresas como Intimex, Vinh Hiep y Phuc Sinh han ampliado sus inversiones en café tostado y molido, soluble y mezclas, además de desarrollar marcas propias. La demanda de estos productos también aumenta en mercados como China.



No obstante, Nguyen Nam Hai señaló que el procesamiento profundo enfrenta dos grandes obstáculos: capital y mercados. Una planta de café soluble con capacidad de unas 3.000 toneladas anuales puede requerir hasta 30 millones de dólares de inversión, mientras que la falta de mercados suficientemente amplios dificulta asumir este tipo de proyectos.



Por ello, además de facilitar financiación a largo plazo y con costos adecuados, es necesario ampliar la promoción comercial hacia China y otros mercados asiáticos para crear condiciones que permitan a las empresas invertir en procesamiento, marcas y productos de mayor valor añadido.



Le Duc Huy, presidente de la Junta Directiva de Simexco Dak Lak, consideró que el sector debe pasar de priorizar la producción y productividad a centrarse en la calidad, la responsabilidad y las marcas, al tiempo que fortalece los vínculos entre productores y empresas para estabilizar el suministro y responder a las exigencias del mercado.



En Europa, el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre productos libres de deforestación (EUDR) será también clave para mantener el mercado. Vietnam ha reforzado la coordinación con la UE y desarrollado un sistema de datos para la trazabilidad. VICOFA recomienda priorizar el café verde que cumpla el EUDR y desarrollar cafés especiales, orgánicos y productos de procesamiento profundo para el segmento premium.



Por su parte, Thai Nhu Hiep, presidente y director general de Vinh Hiep Co. Ltd., señaló que el sector sigue fragmentado: cerca del 95% son pequeñas y medianas empresas y microempresas, frente a sólo un 5% de empresas líderes. Por ello, llamó a formar un ecosistema y una cadena de valor capaces de competir a escala mundial, mediante la cooperación en datos, estándares, calidad de materias primas y desarrollo de productos.



Vinh Hiep mantiene vínculos con más de 10.000 hogares de agricultores y desarrolla zonas de suministro conforme a los estándares 4C, Rainforest Alliance y de producción orgánica. Su red sostenible genera más de 150.000 toneladas de café al año y sus productos llegan a más de 40 países y territorios, con Europa como destino de alrededor del 60%.



Thai Nhu Hiep subrayó que el robusta vietnamita debe dejar gradualmente de ser considerado una materia prima de bajo precio para convertirse en un producto de calidad y con marca propia. Para ello, las empresas deben ofrecer productos limpios y transparentes, cumplir los estándares internacionales y competir por su valor, no sólo por su precio./.

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