Empresas deben ocupar centro de innovación, según vicepremier vietnamita

Hanoi (VNA) -Las empresas deben ocupar una posición central en el proceso de innovación, según destacó el viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung durante el Día Nacional de la Innovación 2026, efectuado hoy aquí.



Bajo el tema “La innovación: motor del desarrollo de toda la sociedad”, el evento fue organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Comité Popular de Hanoi.



En su discurso, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung señaló que la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político ha definido el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional como una de las principales prioridades estratégicas y un motor fundamental para desarrollar rápidamente las fuerzas productivas modernas, perfeccionar las relaciones de producción y renovar los métodos de gobernanza nacional, contribuyendo a impulsar el desarrollo del país en la nueva era.



Subrayó que la innovación debe activarse con mayor fuerza en toda la economía y la sociedad. En la economía, la innovación permite aumentar la productividad, mejorar la eficiencia en el uso del capital y los recursos, y crear nuevos productos, servicios, sectores y mercados; para el Estado, contribuye a renovar la gobernanza y elevar la calidad de los servicios públicos; para las empresas, facilita la aplicación y renovación tecnológica, la reducción de costos, la expansión de mercados y una participación más profunda en las cadenas de valor; y para la población, el resultado final se traduce en mejores empleos, mayores ingresos y mejores productos y servicios, contribuyendo a elevar la calidad de vida.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en el acto. (Fuente: VNA)



En los últimos años, la capacidad de innovación de Vietnam ha registrado avances destacables, al situarse en el puesto 43 entre 139 economías en el Índice Mundial de Innovación (GII) de 2026, un puesto más que en 2025.



El ecosistema de emprendimiento innovador cuenta actualmente con más de 4.000 empresas, organizaciones y personas emprendedoras; alrededor de 208 fondos de capital de riesgo; más de 1.400 organizaciones de apoyo; 20 plataformas de intercambio de ciencia y tecnología en funcionamiento, así como un 34,6% de empresas que realizan actividades de innovación.



Sin embargo, los resultados alcanzados todavía no se corresponden con las exigencias del desarrollo ni con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía.



La proporción de empresas nacionales que realizan actividades de innovación tecnológica sigue siendo muy baja, y la mayoría se concentra en las etapas de procesamiento y ensamblaje, con bajo valor añadido y sin dominio de las tecnologías esenciales. Al mismo tiempo, las actividades del mercado de ciencia y tecnología y de las plataformas de intercambio tecnológico siguen siendo limitadas.



Recordando las orientaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la reunión celebrada el 30 de julio de 2026, según las cuales “cada ministerio, sector y localidad debe convertirse en un centro de innovación en su propio ámbito”, el viceprimer ministro instó a cada ministerio, sector, localidad, empresa, instituto de investigación, universidad y ciudadano a promover activamente el espíritu innovador en su trabajo.



La prioridad en la próxima etapa será pasar decididamente a la implementación, pasando de “tener actividades de innovación” a “obtener resultados de innovación”. En este proceso, las empresas deben ocupar una posición central, porque son precisamente ellas las que identifican las necesidades del mercado, plantean los problemas que deben resolverse, invierten recursos, reciben y dominan las tecnologías, organizan la producción y llevan los productos hasta los consumidores.



Para convertir estas orientaciones en resultados concretos, los ministerios, sectores y localidades deben definir claramente las responsabilidades de sus máximos dirigentes, incorporar los objetivos, tareas e indicadores de innovación en los planes de desarrollo de los sectores y ámbitos bajo su responsabilidad, asignar recursos y evaluar periódicamente los resultados.



Las partes involucradas deben promover la innovación tecnológica en las empresas y desarrollar el mercado de ciencia y tecnología, creando un flujo efectivo entre las necesidades empresariales y la oferta de tecnologías, expertos, financiación y propiedad intelectual.



Los centros de innovación deben convertirse en núcleos de conexión de recursos; los institutos de investigación y las universidades deben elevar la calidad de sus investigaciones, promover la comercialización de los resultados y formar recursos humanos de alta calidad; mientras que la integración internacional debe contribuir directamente a elevar la capacidad tecnológica nacional.



En el evento, los delegados participaron en la ceremonia de lanzamiento del Día Nacional de la Innovación 2026, con un mensaje centrado en la cooperación, la conexión y la acción conjunta./.