Ciudad de Hai Phong amplía cooperación y atrae inversiones verdes

Hai Phong, Vietnam (VNA) - En consonancia con el espíritu de la Resolución N.º 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, la ciudad norvietnamita de Hai Phong amplía el espacio de cooperación económica, comercial y de inversión, reafirmando su papel como importante puerta de acceso marítimo para anticipar los flujos de capital verde.

En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones de Hai Phong alcanzó los 42,2 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor del 81,2% del plan anual; las importaciones ascendieron a 31,1 mil millones de dólares, un aumento del 18,56% interanual; mientras que la captación de inversión extranjera directa (IED) alcanzó los 3,475 mil millones de dólares, 1,8 veces más que en el mismo período del año anterior.

Hasta la fecha, Hai Phong mantiene 823 proyectos de IED procedentes de China, con un capital registrado total de 13,262 mil millones de dólares. Entre las grandes empresas que han dejado su huella figuran Pegatron Vietnam (800 millones de dólares), Lite On Vietnam (322,5 millones de dólares), Universal Scientific Industrial (290 millones de dólares) y Phihong Vietnam (100 millones de dólares).

Al valorar positivamente el entorno de inversión local, Huang Jen Chieh, director general de Pegatron Vietnam, perteneciente al Grupo Pegatron -dedicado a la fabricación de componentes y equipos electrónicos de consumo y al desarrollo de tecnologías de alta gama-, señaló que la empresa genera empleo para unos 9.000 trabajadores, incluidos más de 8.400 vietnamitas, y prevé que sus ingresos en 2026 aumenten un 19,59% respecto a 2025.

Según Huang Jen Chieh, el apoyo oportuno de las autoridades municipales ha creado condiciones favorables para que la empresa estabilice su producción y amplíe su escala.

Tras realizar un estudio sobre el terreno, Shi Zhongjun, secretario general del Centro China-ASEAN (ACC), señaló que Hai Phong se está convirtiendo en un destino atractivo para los inversores.

Según Shi Zhongjun, las empresas esperan cooperar en ámbitos prioritarios como las infraestructuras portuarias, la industria de procesamiento y manufactura, la economía digital y la energía verde, mientras que el ACC se compromete a apoyar a las empresas de ambas partes en la conexión de mercados.

Hoang Minh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)

Con el objetivo de profundizar las relaciones de cooperación, en el Congreso de Intercambio de Ciudades Amistosas del Corredor Económico Nanning-Hanoi y de “la Franja y la Ruta”, celebrado en Nanning el 18 de septiembre de 2026, Hoang Minh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Hai Phong, destacó la orientación de pasar decididamente de la “conexión” a la “construcción conjunta”.

Según Hoang Minh Cuong, esta urbe está dispuesta a promover tres líneas prioritarias de cooperación: construir conjuntamente un corredor de tecnología, innovación y transformación digital, que incluya la inteligencia artificial, los semiconductores y las energías renovables; fortalecer las conexiones logísticas, aprovechando las ventajas del puerto internacional de Hai Phong en Lach Huyen y del canal de Binh Luc, y ampliar las conexiones con los mercados de la ASEAN y del mundo.

La red de vínculos del Corredor Económico Nanning-Lang Son-Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh está generando un nuevo impulso que ayudará a Hai Phong a aprovechar grandes oportunidades en las cadenas de suministro regionales./.