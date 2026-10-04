Vietnam reconocido como el "Destino líder de Asia" en los World Travel Awards 2026

Ciudad Ho Chi Minh recibe tres premios turísticos de Asia en 2026
Ciudad Ho Chi Minh gana tres títulos en los World Travel Awards 2026, incluidos destino líder de Asia para viajes de negocios y festivales.
Vietnam ha sido galardonado como el "Destino líder de Asia" por octava vez y como el "Destino de patrimonio líder de Asia" por cuarta vez en los World Travel Awards 2026.
La Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026 movilizó a 10,2 millones de jóvenes, plantó más de 9,2 millones de árboles y desplegó 13.736 equipos de alfabetización digital comunitaria en todo el país.
El Foro Económico Mundial (WEF) acaba de publicar el informe del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026. Vietnam obtuvo 4,15 puntos y ocupó el puesto 52 entre 110 economías, siete posiciones más que en 2024 y 11 más que en 2019.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de Hanoi, ha lanzado la campaña "Trabajamos por un mundo más limpio" para 2026 bajo el lema "De platos limpios a ciudades limpias", con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de residuos en origen, promover la clasificación de desechos y la recuperación de recursos, así como fomentar la producción y el consumo responsables.
Un paciente de 63 años se convirtió en el primero de Vietnam en recibir el implante del CorHeart 6, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de nueva generación.
El Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitió el 11 de septiembre la Instrucción Nº 12/HD-MTTW-BTT sobre la organización del Día de la Gran Unidad Nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero. En virtud de este documento, la capital checa, Praga, fue seleccionada como sede del evento, lo que marca la primera vez que esta actividad se organiza fuera de Vietnam.
La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.
Durante el curso escolar 2025-2026, las autoridades locales seguirán reforzando la inversión en infraestructuras y edificios escolares.
El Primer Ministro aprobó el proyecto “Desarrollo del sistema de emergencias extrahospitalarias para el período 2026-2030”, cuyo objetivo es construir y desarrollar un sistema integral y moderno, que garantice la recepción, atención y coordinación oportuna de las emergencias.
Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En los primeros ocho meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,62 mil millones de dólares, 4,7 veces más que el mismo periodo del año anterior.
La educación debe adelantarse para preparar los recursos humanos y el talento del futuro, con énfasis en la formación de personal de élite, la transformación digital y la IA, el fortalecimiento del papel de los docentes y el uso estratégico de los datos educativos.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam subió a 53,3 puntos en agosto, lo que indica una mejora significativa del sector con respecto al mes anterior.
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad turística continuó manteniendo su tendencia de crecimiento. El número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 15,9 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior.
En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 770,14 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para un período de ocho meses hasta la fecha, lo que supone un aumento del 28,7 % interanual. De este total, las exportaciones crecieron un 22,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 35,3%.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, hizo hincapié en la necesidad de centrarse en garantizar las condiciones esenciales para la educación.
Durante el feriado del 29 de agosto al 2 de septiembre, se espera que el número total de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Noi Bai alcance los 3336 vuelos, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Se estima que el número de pasajeros será de 531.643, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el mismo período.
El Primer Ministro emitió la Directiva N.º 31/CT-TTg sobre las tareas prioritarias del curso 2026-2027, instando a renovar profundamente el modelo de gestión educativa, pasar de la “gestión de la educación” a la “gobernanza del desarrollo educativo”, resolver las limitaciones y obstáculos existentes y aplicar con decisión y eficacia medidas para impulsar la educación y la formación.
Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, Vietnam destaca los principales logros socioeconómicos alcanzados, desde el crecimiento económico y la innovación hasta la reducción de la pobreza y la ampliación de la cobertura del seguro de salud.
En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.
Según la Conclusión No. 75-KL/TW, emitida por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en el nuevo periodo, Vietnam contará para 2045 con un entorno de vida sano, en armonía con la naturaleza y basado en un desarrollo sostenible, acompañado de un sistema moderno de gestión ambiental y una sólida capacidad de adaptación climática.