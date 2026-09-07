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Vietnam busca garantizar las condiciones esenciales para la educación

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, hizo hincapié en la necesidad de centrarse en garantizar las condiciones esenciales para la educación.

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VNA
#To Lam #educación #Resolución 71
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Educación - Formación: Misión de innovación nacional

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