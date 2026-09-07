Vietnam busca garantizar las condiciones esenciales para la educación

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Nuevas escuelas de educación integrada en las zonas fronterizas de Vietnam
Las nuevas escuelas de educación integrada, que combinan los niveles de primaria y secundaria básica, han sido construidas y puestas oportunamente en funcionamiento para el nuevo curso escolar 2026-2027 en las comunas fronterizas, zonas con una elevada presencia de comunidades de minorías étnicas, contribuyendo así a satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes.
Número de turistas en Hue aumentó un 231% durante el Día Nacional
El número total de turistas que visitaron la ciudad de Hue durante el feriado del Día Nacional (del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2026) superó los 650.000, lo que representa un aumento de aproximadamente el 231% en comparación con el mismo período de 2025.
Aeropuerto de Noi Bai recibe más de 3300 vuelos durante días festivos
Durante el feriado del 29 de agosto al 2 de septiembre, se espera que el número total de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Noi Bai alcance los 3336 vuelos, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Se estima que el número de pasajeros será de 531.643, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el mismo período.
Alegría de alumnos de la provincia fronteriza de Son La en su nueva escuela
En las comunas fronterizas de la provincia vietnamita de Son La, el inicio del nuevo curso escolar cobra un significado especial, ya que los estudiantes pueden estudiar, comer y alojarse en nuevos internados amplios, modernos y bien equipados.
Vietnam define las principales tareas educativas para el curso 2026-2027
El Primer Ministro emitió la Directiva N.º 31/CT-TTg sobre las tareas prioritarias del curso 2026-2027, instando a renovar profundamente el modelo de gestión educativa, pasar de la “gestión de la educación” a la “gobernanza del desarrollo educativo”, resolver las limitaciones y obstáculos existentes y aplicar con decisión y eficacia medidas para impulsar la educación y la formación.
Siguiendo los recuerdos del campo de batalla para llevar a los soldados caídos a casa
Aunque el antiguo campo de batalla ha cambiado y muchas huellas han desaparecido, los recuerdos de los veteranos permanecen. Una entrada de cueva, un afloramiento rocoso, una ruta de combate o el lugar donde cayó un compañero se han convertido en valiosas pistas para los soldados que hoy buscan los restos de sus camaradas en las montañas del Frente de Vi Xuyen.
Vietnam busca mayor participación en cadenas regionales y globales de valor de semiconductores
Vietnam avanza en su participación en el ecosistema mundial de producción de semiconductores, desde el diseño, el ensamblaje y las pruebas hasta su investigación y desarrollo, y la fabricación de chipsespecializados.
Numerosos visitantes recorren sitio histórico en Hanoi en ocasión del Día Nacional
El 2 de septiembre, Día Nacional de Vietnam, la casa ubicada en el número 48 de la calle Hang Ngang en Hanoi, lugar donde el Presidente Ho Chi Minh redactó la Declaración de Independencia que dio origen a la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, atrajo a numerosos residentes y visitantes nacionales e internacionales.
Más allá de la IED: Vietnam busca convertir la inversión extranjera en fortaleza interna
Casi 40 años después de abrir su economía para movilizar recursos internacionales al servicio del desarrollo nacional, Vietnam está reorientando su enfoque: ya no se trata simplemente de atraer más inversión extranjera, sino de aprovecharla de manera más eficaz para fortalecer las capacidades internas, elevar la competitividad y avanzar hacia una economía más autosuficiente. Este es el mensaje central de la Resolución N.º 10-NQ/TW del Buró Político.
Actualidad: Vietnam celebra el 81º aniversario de su Día Nacional
Una solemne ceremonia de izamiento de la bandera se celebró en la histórica plaza Ba Dinh, donde hace 81 años el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia que proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam.
Del arte tradicional del tò he a los pasteles de luna convertidos en flores
A partir de la técnica tradicional de moldeado del tò he, pequeñas figuras decorativas elaboradas con masa de arroz, Nguyen Thi Thuy Duong ha aplicado este método a la elaboración de pasteles de luna, creando flores de loto, capullos y jarrones de gran realismo.
Vietnam: 81 años de avances socioeconómicos desde la Revolución de Agosto
Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, Vietnam destaca los principales logros socioeconómicos alcanzados, desde el crecimiento económico y la innovación hasta la reducción de la pobreza y la ampliación de la cobertura del seguro de salud.
Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi
Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.
El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945
En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.
Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero
El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.
Hanoi se engalana para celebrar el 81.º aniversario del Día Nacional
Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), Hanoi luce banderas, pancartas y banderolas en calles y espacios públicos, creando un ambiente festivo y de orgullo nacional.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era: Visión hasta 2045
Según la Conclusión No. 75-KL/TW, emitida por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en el nuevo periodo, Vietnam contará para 2045 con un entorno de vida sano, en armonía con la naturaleza y basado en un desarrollo sostenible, acompañado de un sistema moderno de gestión ambiental y una sólida capacidad de adaptación climática.
Buon Ma Thuot: una ciudad bajo la sombra de árboles centenarios
No son muchas las ciudades de Vietnam que aún conservan grandes avenidas cubiertas por la sombra de árboles centenarios como Buon Ma Thuot (Dak Lak). Situada en una meseta a más de 500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ha desarrollado un ecosistema singular en pleno entorno urbano.
Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático
El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.
Admirar la majestuosa belleza de la ruta costera de la provincia de Khanh Hoa
La ruta costera DT.702, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, ofrece un paisaje espectacular, con la cordillera de Nui Chua, cubierta de bosques, a un lado y las aguas cristalinas del mar bordeando los acantilados de piedra caliza al otro.