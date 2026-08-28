Actualidad: Vietnam y Singapur profundizan su Asociación Estratégica Integral

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 21 al 27 de agosto de 2026.
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