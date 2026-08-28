Multimedia

Podcast

Actualidad: Vietnam y Singapur profundizan su Asociación Estratégica Integral

Vietnam y Singapur acuerdan profundizar su cooperación en tecnología, IA, semiconductores, innovación, economía digital y formación de recursos humanos.

Seguir VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Velocidad1x

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 21 al 27 de agosto de 2026.

- Alto dirigente vietnamita realiza visita oficial a Singapur

- Vietnam y Costa de Marfil abren una nueva etapa de cooperación

- Parlamento de Vietnam adopta decisiones clave para impulsar el crecimiento

- Vietnam revalida título de la Copa ASEAN de fútbol

- Grupo vietnamita de telecomunicaciones Viettel amplía su presencia en el Caribe

VNA
#Vietnam #Singapur #Costa de Marfil #fútbol #Viettel

Integración internacional

Último Podcast