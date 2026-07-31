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Actualidad: Efectúan conferencia para difundir y aplicar resoluciones del tercer pleno del Comité Central del PCV

El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el III Pleno del Comité Central de la fuerza política.

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Actualidad: Efectúan conferencia para difundir y aplicar resoluciones del tercer pleno del Comité Central del PCV
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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 24 al 30 de julio de 2026.

  • Efectúan conferencia para difundir y aplicar resoluciones del tercer pleno del Comité Central del PCV
  • Presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya realiza visita oficial a Vietnam
  • Actividades conmemorativas por el Día de los Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam
  • Trabajadores vietnamitas rescatan con valentía a personas en terremoto de Kumamoto
  • Vietnam registra récord en exportación de arroz
VNA
#Partido Comunista de Vietnam #Camboya #Día de los Inválidos de Guerra y Mártires #Japón #terremoto #arroz

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