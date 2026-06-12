Actualidad: Foro del Futuro de la ASEAN 2026 se consolida como plataforma de diálogo regional

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 5 al 11 de junio de 2026.
- Hanoi acoge el Foro del Futuro de la ASEAN 2026
- Líderes de países del Sudeste Asiático realizan visitas oficiales a Vietnam
- Más de 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en examen nacional de graduación
- Comercio exterior de Vietnam crece un 25 % en cinco meses
- UNESCO reconoce a Phong Nha-Ke Bang como Reserva Mundial de la Biosfera