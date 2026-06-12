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Actualidad: Foro del Futuro de la ASEAN 2026 se consolida como plataforma de diálogo regional

El Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reunió a dirigentes y especialistas de la región para intercambiar propuestas sobre el futuro de la ASEAN y promover una visión común basada en la paz, la prosperidad y el desarrollo centrado en las personas.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 5 al 11 de junio de 2026.

  • Hanoi acoge el Foro del Futuro de la ASEAN 2026
  • Líderes de países del Sudeste Asiático realizan visitas oficiales a Vietnam
  • Más de 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en examen nacional de graduación
  • Comercio exterior de Vietnam crece un 25 % en cinco meses
  • UNESCO reconoce a Phong Nha-Ke Bang como Reserva Mundial de la Biosfera
VNA
#Foro del Futuro #ASEAN #Phong Nha-Ke Bang

Integración internacional

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IED en Vietnam aumentó un 34,9% en cinco meses de 2026

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Según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (Ministerio de Finanzas) recién anunciado el 3 de junio, al 31 de mayo de 2026, el capital registrado de inversión extranjera directa (IED)  en Vietnam alcanzó los 24,81 mil millones de dólares, un aumento del 34,9% respecto al mismo período del año pasado.

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La creciente presión de la explotación intensiva y la falta de controles efectivos están provocando un preocupante deterioro de los bancos de sargazo en las comunas de Van Tuong y Dong Son, en la provincia de Quang Ngai, una situación que amenaza los recursos pesqueros y el equilibrio de la biodiversidad marina.

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Las tecnologías digitales enriquecen la experiencia museística

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Numerosos museos están combinando hoy una narrativa vívida con aplicaciones flexibles de la ciencia y la tecnología, en consonancia con la orientación para la renovación de las instituciones culturales establecida en la Resolución N.º 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

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