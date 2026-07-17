Actualidad: Máximo dirigente insta a tres reformas importantes para transformar la cultura socialista en nueva era

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibió al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. En el encuentro, Giang propuso que Mauritania actúe como puente entre Vietnam y la Unión Africana, potenciando acuerdos en pesca, energía, digitalización de la administración pública e intercambio de delegaciones oficiales de alto nivel.