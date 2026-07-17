Política

Actualidad: Máximo dirigente insta a tres reformas importantes para transformar la cultura socialista en nueva era

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llamó a implementar tres reformas importantes para transformar la cultura socialista de Vietnam en la nueva era, durante su intervención en la segunda reunión del Comité Directivo Central para el desarrollo de la cultura vietnamita en Hanoi.

Seguir VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Velocidad1x

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 10 al 16 de julio de 2026.

  • Máximo dirigente insta a tres reformas importantes para transformar la cultura socialista en nueva era
  • Vietnam pone en marcha plan de acción de 100 días para eliminar obstáculos en transformación digital
  • Designa Vietnam el 15 de octubre como Día Nacional del Ciudadano Digital
  • Estudiantes vietnamitas destacan en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón
  • Más de un millón de personas visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh en primer semestre
VNA
#cultura #transformación digital #matemáticas

Último Podcast

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibe al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. (Foto: baoacinhphu.vn)

Vietnam impulsa cooperación con Mauritania y África

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibió al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. En el encuentro, Giang propuso que Mauritania actúe como puente entre Vietnam y la Unión Africana, potenciando acuerdos en pesca, energía, digitalización de la administración pública e intercambio de delegaciones oficiales de alto nivel.

Escuchar
El ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. (Foto: VNA)

Vietnam reafirma lazos tradicionales con África

El ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, recibió en Hanoi al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. Durante la reunión, ambas partes acordaron impulsar un mecanismo de consultas políticas bilaterales, potenciar la cooperación en acuicultura sostenible e intercambiar experiencias en minería, telecomunicaciones y agricultura.

Escuchar