Actualidad: Máximo dirigente insta a tres reformas importantes para transformar la cultura socialista en nueva era

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 10 al 16 de julio de 2026.
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