Vietnam reafirma lazos tradicionales con África

Hanoi (VNA).- Vietnam concede gran importancia a sus relaciones tradicionales de amistad con los países africanos, incluida Mauritania, y aspira a fortalecer los intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación sustancial y establecer un mecanismo de consultas políticas entre las cancillerías de ambos países, afirmó hoy el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Al recibir en Hanoi al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam, quien realiza su primera visita oficial a Vietnam, Le Hoai Trung felicitó a ese país por los logros alcanzados en los últimos años, en particular por sus esfuerzos para diversificar la economía, mejorar las condiciones de vida de la población y desempeñar con éxito la presidencia de la Unión Africana durante el período 2024-2025.



El canciller vietnamita reiteró que Vietnam siempre valora las relaciones de amistad y cooperación tradicional con las naciones africanas, y propuso intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto rango, además de establecer un mecanismo de consultas políticas entre los dos ministerios de Relaciones Exteriores.



El ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. (Foto: VNA)



Asimismo, destacó que Vietnam dispone de especialistas con amplia experiencia en agricultura, educación y salud, mientras que las empresas vietnamitas han acumulado importantes conocimientos en inversión minera, telecomunicaciones y explotación de petróleo y gas en África, sectores que, a su juicio, ofrecen un amplio potencial para impulsar la cooperación bilateral.



Por su parte, Moctar Al Housseynou Lam expresó su satisfacción por realizar su primera visita a Vietnam y transmitió un mensaje del presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Al mismo tiempo, agradeció la cálida y cordial acogida brindada por el ministro Le Hoai Trung.



El ministro mauritano manifestó su admiración por los avances socioeconómicos alcanzados por Vietnam y valoró positivamente la coordinación entre ambos países en los foros multilaterales. Reafirmó que Mauritania concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y expresó su confianza en que esta visita contribuirá a abrir una nueva etapa en los vínculos bilaterales.



Al compartir las propuestas formuladas por la parte vietnamita, Moctar Al Housseynou Lam aseguró que informará a los ministerios y organismos competentes de Mauritania, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para coordinar estrechamente con Vietnam y promover resultados concretos en la cooperación entre ambas naciones.



Teniendo en cuenta que ambos países cuentan con extensas costas, el ministro mauritano propuso además estudiar oportunidades de cooperación para el desarrollo sostenible de la acuicultura.



Durante el encuentro, ambos ministros coincidieron en continuar fortaleciendo la coordinación en los foros multilaterales, incluida la Organización Internacional de la Francofonía, y ampliar la cooperación práctica con organizaciones regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Africana (UA), en beneficio de los pueblos de ambos países y a favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo./.